UŽIVO, VIDEO: Zvezda - Metalac (1:1), ŠOK NA MARAKANI! Stuparević izjednačio

Prvo poluvreme

43. minut - KAKVA ŠANSA ZA METALAC! Popović je spasao Zvezdu jer je odbranio stopostotne prilike i udarce Stuparevića i Krajišnika

40. miniut - GOOOOOOOOL 1:1, Stuparević! Sjajna reakcija Stuparevića, nakon centaršuta Damjana Krajišnika

34. minut - Velika prilika za Metalac! Gosti su pripretili, ali je prvo odlično odbranio Popović, a zatim odbrana Zvezde. Gosti su tražoili jedanaesterac, jer je po njima lopta pogodila Erakovića u ruku, ali posle konsultacija sa VAR sobom i ličnog gledanja snimka sudija Živković je pokazao da se igra nastavi bez kaznenog udarca, jer je prvi rukom igrao fudbaler Metalca Fićović

28. minut - Izmmena u ekipi Metalca, povređenog Grbovića manja Đurić

26. minut - Dobra akcija Zvezde i loša završnica Sanoga

20. minut - Delije su ušle na stadion i posle 20 minuta tišine zbog ptotesta protiv neimenovanih članova uprave, pružaju podršku domaćim fudbalerima

18. minut - Zvezda sve vreme napada, Metalac je nemoćan

10. minut - GOOOOOOOOL 1:0, Falko! Sve je krenulo od Bena, koji je uposlio Ivanića, a ovaj petom pronašao usamljenog Italijana. Usledio je precizan udarac

8. minut - Dva prekida obeležila su početak meča

1. minut - Utakmica je počela

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da je zadovoljan igrom u duelu sa Ludogorecom, ali da i pred duel sa Metalcem ima velike kadrovske probleme koje treba prevazići:

’’Sve ja bazirano na uzajamnom poverenju, jer ako igrači nemaju poverenja u stručni štab i trenera i da ispune ono što im mi kažemo, tako da je sve to rezultat međusobnog poverenja. Sve što smo radili u Razgradu je ispalo dobro, a nekada to i ne bude tako. Pobeda ide na dušu momcima, koji su odradili sve kako treba. Velika pobeda, velika tri boda i korak ka ostvarenju sna, a to je prolaz dalje. Žao mi je što i narednu utakmicu sa Metalcem igramo bez četiri lidera, želim im da ozdrave što pre i da se vrate u tim. Ovu pauzu oko kvalifikacija treba da iskoristimo na najbolji način. Ne znam ko će igrati, jer imamo malih problema koji su bili prisutni i pred Ludogorec. Stanić je dobio udarac u Bugarkoj od koga mu je noga odmah utrnula. Žao mi je zbog njega, jer je ušao u ritam. Nije mogao da hoda kad smo sleteli u Beograd. Ali, ipak je to samo udarac, nije ništa ozbiljnije i moraće da stisne zube. Što se tiče kvalifikacija, ne znam kakav je protokol. Ako si imao koronu i nisi igrao za klub ne verujem da će moći da igraju. Mi uvek imamo stav da puštamo igrače u reprezentaciju, ali je zdravlje najvažnije. To će naša medicinska služba u kontaktu sa savezima da dogovori, ali je zdravlje najbitnije.’’

Meč 12. kola Linglong Tire Super lige Srbije između Crvene zvezde i Metalca igra se u nedelju 03. oktobra 2021. godine, sa početkom u 20:00 časova.

