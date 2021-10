OTKRIVENA ZAPANJUJUĆA ISTINA: Real stoji iza ODLASKA Mesija! Kraljevi PREVARILI Barsu: Leo nije morao da NAPUSTI KLUB!

Na velikom udaru našao se prvi čovek "La Lige", Havijer Tebas, kojeg su mnogi optužili da je to osveta Barseloni zbog Superlige. Nakon Kristijan Ronalda i Leo Mesi je napustio Španiju i popularnost lige je izuzetno pala.

Međutim Tebas jer izjavio Barcelona imala dva načina da zadrži Messija, ali ih nisu iskoristili. Joan Laporta je imao ponudu da proda TV prava na čak 50 godina i potpiše CVC dokument, ali to nije uradio.

foto: Profimedia

"Večerao sam s Laportom u njegovoj kući i hteo je potpisati CVC. Na kraju ga je Florentino Perez nagovorio da to ne uradi. Laporta me požurivao da ga potpiše jer je Mesi bio sve nervozniji što nije produžio ugovor. Onda mi je Laporta rekao da on ima svoj stav i da ne može prodati klub tako lako, ali sam siguran da je Perez iza svega toga", rekao je Tebas i nastavio:

foto: EPA-EFE/Jorge Nunez

"Bio je dogovor da Barcelona, ako potpiše CVC, može deo novca dobiti za plate čime bi Mesi sigurno ostao, ali se to nije desilo. Čak i da nisu potpisali CVC Mesi je mogao ostati da Barcelona nje dovela igrače poput Depaja i Aguera. Da nisu doveli ta neka pojačanja Mesi je mogao ostati".

Barselona je uz Real Madrid i Atletiko Bilbao jedina koja nije pristala da potpiše CVC dokument.

