SRBIJA DALA OSAM KOMADA U NAMEŠTENOM MEČU? Selektor morao u policiju: Pokazali mu DOKAZNI materijal, koštalo ga karijere! VIDEO

Naime u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2009. godine, Srbija je pobedila Mađarsku 8:0 (2:0), a punih 12 godina kasnije isplivale su vrlo zanimljive stvari vezane za taj meč

Naime, bivši selektor mladog tima Mađarske Peter Marhidi ispričao je za da je policija sumnjala u regularnost utakmice koja se tog leta igrala na "Omladinskom stadionu".

Odmah da otklonimo svaku sumnju - srpski fudbaleri nisu imali nikakve veze sa tim, nego su bili osumnjičeni mladi fudbaleri Mađarske koji su na tom meču izgledali katastrofalno.

Mađarska je sasvim dobro "gurala" u toj kvalifikacionoj grupi, čak su kod kuće pobedili i Srbiju (2:1), ali su pred poslednju rundu ostali bez šansi za plasman, tako da su u Beograd došli bez motiva i "popili " osam komada.

"Taj meč me je koštao karijere. Bio sam u policiji, ispitivali su me. Rekao sam im sve o čemu sam imao informacije. Na kraju ispitivanja pitao sam policajca šta znaju. Izvadio je veliku fasciklu u kojoj je bilo toliko materijala. Policija je sve znala, ja ništa. Smešna stvar u celoj stvari je da ni na ovom meču nije trebalo da sedim na klupi jer nisam bio selektor tog tima. Mislim da je to bila unapred planirana stvar koju su hteli da urade", ispričao je punih 13 godina kasnije Varhidi za mađarski portal "Nemzeti sport" i dodao:

"Bilo je onih koji su se od tada izvinili. Bilo je nekih koji su me videli i okrenuli glavu na drugu stranu. Da ne bi morali da me pogledaju u oči".

U tom meču proslavio se Gojko Kačar sa pet golova, dva je postigao Miralema Sulejmani sa penala, dok se u strelce upisao i Nemanja Pejčinović kome je to bio prvi i poslednji gol u dresu mlade reprezentacije.

Zanimljivo je da je Varhidi pre toga bio i selektor seniorske reprezentacije Mađarske, a od tada je daleko više radio u školicama fudbala, nego što se doticao profesionalnog.

SRBIJA: Brkić, Jovanović, Petković (od 74. Gulan), Tomović, Pejčinović, Fejsa, Smiljanić, Kačar, Đorđević (od 74. Ljajić), Sulejmani (od 86. Pavlović), Tadić.

MAĐARSKA: Bogdan, Kiš, Guzmič, Pinter, Vaš, Demjan (od 61. Hefler), Filkor (od 74. Melcer), Zidaj, Sakalji (od 31. Korčnar), Volti, Fečešin

