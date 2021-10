POKAJAO SE! De Brujne žali što je igrao pod injekcijama protiv Italije na EP

Belgijski fudbaler Kevin De Brujne rekao je danas da žali što je primio injekcije protiv bolova i igrao utakmicu protiv Italije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva ovog leta.

De Brujne je povredjen u utakmici osmine finala protiv Portugala, posle starta Žuana Palinje. On je zatim bio starter u meču protiv Italije, koji je Belgija izgubila sa 1:2, a rekao da je turnir završio ozbiljnom povredom skočnog zgloba.

"Na turnir sam došao uz povredu očne duplje (iz finala Lige šampiona), a posle tri utakmice završio sam sa ozbiljnom povredom skočnog zgloba. Odmah sam znao da je zglob loše. Protiv Italije sam igrao nakon što sam primio dve injekcije, a da sam pre toga znao kako će izgledati zglob posle utakmice, ne bih igrao", rekao je De Brujne za HNL, preneo je Eurosport.

foto: Profimedia

De Brujne se zbog te povrede oporavljao duže tokom leta, ali i na početku sezone, pa je prvi put bio starter u ekipi Mančester sitija tek 15. septembra. On se oporavljao i od povrede očne duplje, koju je zadobio u sudaru sa igračem Čelsija Antonijem Ridigerom u finalu Lige šampiona u maju.

Belgijanac, koji je u toj utakmici zadobio povredu nosa i očne jabučice, rekao je da se ne seća mnogo tog meča.

"Gledao sam snimke. On je samo želeo da me blokora, ne da izazove povredu. To nije bilo za crveni karton. Imao sam nesvesticu i finale mi je potpuno mutno", naveo je on.

Govoreći o Evropskom prvenstvu i eliminaciji u četvrtfinalu ovog leta, De Brujne je rekao da su igrači dali sve od sebe na turniru, ali da u tom trenutku nisu mogli bolje.

"Mislim da je Svetsko prvenstvo u Rusiji bilo najbolji trenutak da osvojimo nešto sa reprezentacijom, a Evropsko prvenstvo, to nije bio najbolji trenutak u karijerama pojedinih važnih igrača. U tom smislu nisam toliko razočaran", rekao je De Brujne.

Belgija će u četvrtak igrati protiv Francuske u polufinalu Lige nacija.

Beta