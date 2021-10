LAPORTA OTKRIO BARSIN DUG OD 1,5 MILIJARDI EVRA PA ŠOKIRAO IZJAVOM: Nadao sam se da će Mesi igrati za džabe!

Predsednik Barselone Đoan Laporta pričao je za "RAC1" gde je naveo zanimljive detalje o trenutnoj situaciji u ovom katalonskom klubu, a spomenuo je i bivšeg Barsinog igrača Lionela Mesija. Laporta se nadao da će Mesi ostati da igra u Kataloniji i to za džabe, s obzirom na tešku finansijsku situaciju u kojoj se klub nalazi!

- Na Mesija se ne ljutim. Znam da je imao ogromnu želju da ostane, ali isto tako i veliki pritisak zbog ponude koju je imao od PSŽ-a. Svi smo znali da Mesi ima veoma moćnu ponudu, ali ja sam se do poslednjeg trenutka nadao da će ostati u Barsi da igra besplatno. To bi mi se dopalo i ubedio bi me. Mislim da ni La Liga ne bi pravila problem. Ali nismo mogli to da tražimo od igrača takvog nivoa - rekao je Laporta i nastavio priču:

- Tako sam mislio, jer ga poznajem. Pridružio se prvom timu kod mene, mnogo sam pomogao njegovoj porodici. Znao je da ću mu sve uzvratiti kada se naša ekonomska situacija oporavi. Nemamo dug prema njemu, možda neki koncepti ostaju, ali platićemo po dogovoru.

Barsin predsednik se osvrnuo i na finansijsku situaciju u klubu, pa je istakao da imaju dug od 1,5 milijardi evra, ali i da će Ronald Kuman ostati trener uprkos lošim rezultatima od početka sezone. Smatra da bi u narednih pet godina Barselona trebala da se potpuno oporavi u ekonomskom smislu.

