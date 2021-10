SAŠA ILIĆ DOVEO ČUKARIČKI DO TREĆEG MESTA, PA PORUČIO: Želim da vidim u svlačionici pobednike

Pobedom u derbiju prethodne runde na gostovanju TSC-u Čukarički se probio na treće mesto. Iako je i dalje tim desetkovan, lišen pomoći kapitena Marka Docića i još nekolicine prvotimaca, iako se na velelepnom stadionu u Bačkoj Topoli povredio prvi strelac tima, Brđani su odoleli svim izazovima i posle Kragujevca i Kruševca još jednom su se sa gostovanja vratili bogatiji za tri boda.

- Iskreno, imali smo i malo sreće protiv TSC-a, ali to nam se donekle i vratilo za utakmicu sa Radnikom na domaćem terenu u kojoj smo zaslužili pobedu. Odigrali smo dobro, samo tada nismo uspeli to da materijalizujemo, sad jesmo. Zasluženo smo na trećem mestu – kratko je na početku razgovora kazao Saša Ilić, šef struke Čukaričkog.

Imao je Ilić šta da zameri igračima posle pojedinih mečeva, insistirao je na karakteru ekipe, čak i po cenu greške i eventualnog poraza. Brzo su „stvari došle na svoje mesto“, a Čukarički je stigao na treću poziciju na tabeli Super lige, odmah iza večitih rivala.

- Imali smo mnogo pehova, bilo ih je i pre mog dolaska u klub. Zaista, veliki broj igrača je bio van stroja, i to onih iskusnih, koji su nosioci tima. Ali, Čukarički je pokazao da ima vrlo talentovanu „decu“, spremnu da svakog trenutka iskoriste šansu koja im se ukaže. U ovom klubu se sve radi planski, mladi momci dobijaju priliku da igraju, a sada je situacija bila takva da su morali i ranije „u vatru“, da preuzmu i veći deo odgovornosti, nego što bi to bio slučaj u normalnim okolnostima.

Gotovo da ne pamtimo slučaj da je neki od superligaša imao dvojicu tako mladih startnih štopera u nekom od derbija kola, kao što je to bio slučaj sa Čukaričkim u Bačkoj Topoli. Odbranu Brđana su „držali“ 17-godišnju Bojan Kovačević i godinu dana stariji Uroš Drezgić.

- Meni godine ništa ne znače. Nemam problem sa mladim igračima u timu. Jesu oni podložniji greškama, teško je sa decom ostvarivati odmah vrhunske rezultate, ali i sam sam relativno mlad počeo da igram. Na nama u stručnom štabu je da te momke usmerimo na pravi put, a na njima da potencijal iskažu u punom obimu. Najbolji put ka ostvarenju tog cilja je, da se tako izrazim, da svaki meč igraju pod stresom – istakao je Ilić, koji se potom vratio na priču o pobedničkom karakteru ekipe:

- Želim da vidim u svlačionici pobednike. Čukarički nije klub koji bi smeo da se zadovolji sa dva dobra, pa jednim lošim rezultatom. Opet, činjenica je da je klub sastavljen pretežno od mladih momaka, ispod 21 godine, činjenica je da nam je potrebno i vreme, ali i pored toga moramo da mislimo i na rezultat i kontinuitet igranja u Evropi. Protiv TSC-a su momci zaista imaju veliku želju za trijumfom i to je odlučilo pitanje pobednika. Na nama je da sada uspostavimo kontinuitet.

U narednom periodu, posle reprezentativne pauze, belo-crne očekuje izuzetno zahtevan raspored, najpre će na Banovom brdu imati dva vezana domaćinstva, Vojvodini i Proleteru, sleduje gostovanje Loznici u okviru prvog kola Kupa Srbije i poslastica za kraj oktobra, derbi protiv Partizana u Humskoj.

- Zbog toga je od ogromne važnosti da nastavimo sa odličnim radom, da nam se reprezentativci vrate u dobroj formi, da se momci koji su se oporavili od povreda priključe treninzima u punom obimu. Ima još dosta vremena do prvog narednog susreta protiv Vojvodine, biće to još jedan od derbija kola. Prvenstvo je prilično dugo, tako da zaista treba da razmišljamo od utakmice do utakmice. Jasno je da nam ni u jednom susretu neće biti lako. Ponavljam, za ostvarenje konačnih ovosezonskih ciljeva potrebn nam je kontinuitet – zaključio je Saša Ilić.

Kurir sport