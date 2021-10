HEROJ ŠERIFA PRETI SRBIJI: Posle Reala sam bio u OBLACIMA, Luksemburg je SPREMAN, želimo u baraž!

Reprezentativac Luksemburga i igrač Šerifa Sebastijan Til optimista je pred završnicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru.

Til se nada da Luksemburg preko baraža mogu do čuda.

"I dalje verujem da možemo da se plasiramo na Svetsko prvenstvo. Verovaću dokle god postoji šansa. Smatram da je Luksemburg spreman za iskorak, za velika takmičenja. Sve više naših igrača potpisuje za klubove u inostranstvu i reprezentacija oseća korist od toga. Spremni smo za veliki rezultat", rekao je Til.

Til je nedavno dao pobedonosni gol za Šerif na gostovanju Realu u Madridu.

"Zabrinut sam što će me ljudi posle gola Realu gledati drugim očima. Ljudi će očekivati više nego do sada, ali ne želim sebi da nabijam tu vrstu pritiska", istakao je on i dodao:

"Gol Realu niko ne može da mi oduzme. Ponosan sam što je moje ime u fudbalskoj istoriji Luksemburga. Posebno zbog načina na koji sam dao taj gol Realu, na njihovom stadionu. Dva dana sam bio u oblacima. Sad je to prošlost, u reprezentaciji sam i fokusiran na naredne obaveze.", zaključio je reprezentativac Luksemburga.

Kurir sport