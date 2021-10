PUKLA PETARDA U VEČITOM DERBIJU: Kadeti Crvene zvezde sa pet komada isprašili vršnjake iz Partizana

Kadeti Crvene zvezde savladali su ubedljivo Partizan u derbiju sa 5:2.

Ekipa trenera Slađana Nikolića je fenomenalnom igrom tokom svih 90 minuta došla do sigurnog i zasluženog trijumfa. Dvostruki strelac i nerešiva enigma za odbranu večitog rivala bio je Jovan Šljivić, a osim njega u strelce su se upisali Stefan Miladinović, Aleksej Vukičević i Veljko Dimitrijević. Golove za crno-bele postigao je Bogdan Mirčetić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Momak koji je u 11. minutu posle slaloma doveo crveno-bele u vođstvo, a onda i dva minuta kasnije udvostručio prednost udarcem sa velike distance bio je Jovan Šljivić. Vezni fudbaler rođen 2005. godine u Kruševcu definitivno nosi epitet igrača utakmice.

- Velika pobeda za nas. Ušli smo u utakmicu sa jedinom željom - da trijumfujemo, dali smo sve od sebe i na kraju nam se to vratilo. Drago mi je zbog golova, ali ne sa aspekta lične statistike, već jer sam uspeo da pomognem ekipi da pobedimo. Želeo sam da se upišem u strelce i to mi se i ostvarilo. Ne znam koji bih izdvojio kao draži gol, možda je prvi važniji bio jer smo ih tako "otvorili", ali drugi je opet potvrdio naše vođstvo. Okrećemo se ka narednim utakmicama, želimo da pobedimo sve do kraja sezone i osvojimo titulu - zaključio je Šljivić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Kadete Crvene zvezde novi izazov očekuje već u sredu kada će od 12.00 časova gostovati Vojvodini.

(Kurir sport)