NINKOVIĆ NE MOŽE BEZ ZVEZDE I SRBIJE NI U AUSTRALIJI: Deki će biti TRENERČINA, navijam za Piksija, preporodio je Orlove

Miloš Ninković i u dalekoj Australiji prati srpski fudbal, najviše Crvenu zvezdu i reprezentaciju. Oduševljen je radom Dejana Stankovića i selektora Dragana Stojkovića Piksija.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Miloš Ninković se 2013. godine na opšte iznenađenje vratio u srpski fudbal, kako bi ispunio dečački san i želju svog oca da zaigra za Crvenu zvezdu. Na kraju sezone uspeo je da posle šest godina vrati titulu na Marakanu, zbog čega je i danas omiljen među navijačima crveno-belih.

- Pratim Zvezdu koliko mogu, obzirom na vremensku razliku. Gledao sam utakmicu sa Partizanom i mečeve u Evropi. Sve to ispratim - priča za Kurir Miloš Ninković i dodaje:

foto: Starsport©

- U više navrata sam rekao da mi deluje da Deki može da ima veću trenersku karijeru, nego što je imao igračku. Verujem da to može ostvariti. Opet, kod nas ima dosta različitih mišljenja, posebno kada je negativan rezultat. Tada sumnjaju u njegov rad. Ali, s obzirom šta je sve uradio, a on je na početku, mislim da ide pravim putem.

Srpska fudbalska reprezentacija gura dobro sa selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem. Orlovi su i dalje u igri za direktan plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

foto: Privatna Arhiva

- Kada je Piksi sa ekipom Gvangdžou dolazio na pripreme u Sidnej, stalno smo se viđali. Pratio sam kako radi i svaka njegova ekipa uvek je igrala lep fudbal. Stvarno je tako. Znao sam, čim sam saznao da će Piksi biti selektor da će to biti pun pogodak. Prvo, Piksi zna mnogo fudbala, drugo, svi igrači ga respektuju, što je mnogo važno u nacionalnom timu. Piksi je uspeo da spoji nespojivo. Da igramo lep fudbal, a da imamo dobre rezultate. To je veoma bitno. I to ljudi prepoznaju. Lep i napadački fudbal svi vole da gledaju. Naša grupa je teška, Portugal je jedna od najboljih selekcija na svetu. Ali, zašto da ne verujemo u Piksija i momke. Samo hrabro.

Nacionalni tim Srbije ima mnogo kvalitetnih igrača, ali Miloš Ninković smatra da je jak kolektiv ključ uspeha Orlova.

- Ne bih bilo koga izdvajao. Mi smo uvek imali pojedinačno dobre igrače, trebalo je samo neko da to uklopi. Piksi je to odlično uradio, tako da Srbija ne zavisi od jednog igrača. Jeste da Aleksandar Mitrović stalno daje golove, ali mislim da ceo tim radi dobro. Na kraju, Mitar sve to završava. Timski, Srbija igra dobro, zna se ko šta radi i rezultati ne izostaju.

foto: Profimedia

Pitali smo Miloša Ninkovića zašto nema više Srba u fudbalskom prvenstvu Australije.

- Iskren da budem, nemam odgovor na to pitanje! (smeh) Osim mene, ove sezone nema više nijednog Srbina. Iako su naši fudbaleri ranije ostavljali ovde odličan utisak. Igrali dobro, ponašali se lepo. Zašto je to tako, nije mi jasno - istakao je Miloš Ninković.

Kurir sport/A. Radonić