PETI SMO, PA ŠTA? HOĆEMO POBEDU! Vodio je Albaniju na utakmici u Humskoj koja NIJE ZAVRŠENA, ponovo je u Beogradu i preti Orlovima

Protivnik Orlovima u pretposlednjem kolu kvalifikacija za Mundijal biće Azerbejdžan, čiji selektor Đovani de Bjazi najavljuje borbu u meču u kojem će pokušati da ostvare veliku pobedu u gostima.

- Pokušaćemo da ispravimo greške koliko je to moguće. Trudićemo se da stvaramo šanse, da šutiramo ka golu i probamo da dođemo i do pobede ako to bude moguće. Videćemo kako se igrači osećaju, koliko su umorni i odluku ćemo doneti sutra. Pritisak je uvek tu jer svi žele da pobeđuju. Mi znamo da smo u našoj grupi peti, ali takođe želimo da pobeđujemo, želimo da gradimo tim za budućnost - rekao je De Bjazi i dodao:

- Uvek kada igrate protiv jačih timova jasno je da ćete postići manje golova i primiti više. Znamo kako je jaka naša grupa. Sve reprezentacije su iskusnije od nas. Naravno broj igrača jeste ograničen, ali Savez radi na brojnim projektima počev od onoga što je baza – od škola fudbala. Zato se sa razlogom nadamo boljoj budućnosti. Imamo mlad tim i verujemo u bolju budućnost.

Iskusni italijanski stručnjak je na klupi Azerbejdžana od leta 2020. godine, a zanimljivo je da je kao selektor već bio u Beogradu i to kada je vodio reprezentaciju Albanije u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koja nije završena.

U pitanju je utakmica kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koja je 24. oktobra 2014. godine prekinuta zbog drona za koji je bila zakačena zastava tzv velike Albanije.

Sada u Azerbejdžanu radi sa dvojicom Srbina, Milanom Obradovićem koji je selektor mlade reprezentacije i Milošom Velebitom, direktorom omladinaca.

- Sarađujem veoma dobro sa Milanom, njegova nedavna pobeda protiv Finske pokazuje dobar rad sa igračima koji su budućnost fudbala. Ponekad popijemo šljivovicu. Njegovi igrači će uskoro stasati za prvi tim. Što se tiče Miloša i sa njim imam dobru saradnju, ali najčešće se viđamo na poslu, u samom Savezu - zaključio je De Bjazi.

Kurir sport/A.K.