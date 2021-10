HRVATI SE PLAŠE SRBA! Selektor "vatrenih" Zlatko Dalić PRIZNAO: Ne bih voleo Srbiju u baražu, iskreno joj želim da pobedi Portugal

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić priznao je da ne bi voleo da njegov tim naleti na Srbiju u baražu za Svetsko prvenstvo u Kataru.

Hrvatska se trenutno nalazi na drugoj poziciji u Grupi H, ima dva boda manje od lidera Rusije i moraće da trijumfuje u poslednja dva kola ukoliko želi da izbori direktan plasman na Mundijal. Zanimljivo, u poslednjem kolu igraju sa Rusijom.

S druge strane, Srbija je trenutno prva u Grupi A sa jednim bodom više od Portugala, koji ima utakmicu manje i moraće da savlada Portugal u Lisabonu za direktan plasman.

Ako ne obezbede direktan plasman u Katar, Srbija i Hrvatska bi u direktnom duelu u baražu mogle da odlučuju ko će biti učesnik Svetskog prvenstva.

Dalić je u razgovoru za "Informer" rekao da bi voleo da njegova reprezentacija izbegne Srbiju.

"Hajde prvo da razmišljamo kako da odemo direktno. Nas čeka meč sa Maltom u gostima, pa sa Rusijom kod kuće i sa dve pobede hoćemo da se plasiramo direktno na Mundijal. Srbija može da pobedi Portugal u Lisabonu i ja joj to iskreno želim. Nije to nemoguće. Ako bi se, ipak, našli u baražu, onda ne bih voleo da se sretnu Hrvatska i Srbija. Da je Srbija izbacila Škotsku u baražu za Evropsko prvenstvo, onda bismo zajedno bili u grupi. I tad sam navijao da ne dođe do tog susreta, jer mi je lakše bilo da se nosim sa Škotskom", iskren je Dalić.

Dalić je istakao da mu se ne dopada što bi eventualni susret Hrvatske i Srbije pratile velike tenzije.

"Baraž je komplikovan, sve staje u dve utakmice i zbog toga je ogroman pritisak. Na sve to, bilo bi potrebno uložiti dodatnu energiju da susret Hrvatskee i Srbije ostane u sportskim okvirima. Zbog istorije odnosa naših zemalja uvek je prisutan dodatni naboj. Nas, međutim, zanima samo sportska strana, a strogo fudbalski gledano, bilo bi teško izboriti se sa Srbijom na terenu", rekao je Dalić.

Kurir sport/Informer