ČEKAO I DOČEKAO POSAO U ZVEZDI: 10 godina je bio pod ugovorom kao fudbaler, ali je na Marakanu stigao kao blagajnik VIDEO

Mijović je punih 10 godina bio pod ugovorom sa Crvenom zvezdom, gde je i ponikao u mlađim kategorijama. Međutim nikada nije debitovao za prvi tim, već je godinama igrao na pozajmicama. Godinama se pojavljivao na prozivkama, ali nikada mu neko od trenera nije ukazao priliku, pa nije zaigrao na zvaničnim utakmicama za Zvezdu.

Tokom karijere je nosio i dresove Hajduka sa Liona, Srema, Lisovića, Mladog Radnika i Dorćola.

Zanimljivo je da je na Marakani debi imao upravo dok je igrao za požarevački Mladi Radnik, gde je pre 11 godina igrao 53 minuta u porazu od 4:1.

foto: Starsport©

Mijović je funkciji blagajnika kluba zamenio svog oca Zorana Mijovića, koji je bio legendarni blagajnik kluba sa Marakane.

Mlađi Mijović je za klupsku televiziju Zvezde pojasnio da se za utakmice Lige Evrope prodaju i paketi za obe preostale utakmice, ali da ima i pojedinačnih karata.

- Naši zvezdaši su već upućeni u sve to sigurno. Trenutno imamo u ponudi paket za preostale dve utakmice Lige Evrope, protiv Mitjilanda 4. novembra i protiv Ludogoreca 25. novembra. Znamo koliko nam znači podrška naših navijača i koliko će te dve utakmice biti bitne da prođemo grupnu fazu, pozivam sve zvezdaše koji do sada nisu kupili karte, mogu da ih kupe u članstvu na stadionu svakog dana od 09 do 17 časova.

- Kad god igramo neku domaću utakmicu, odvojimo i dva šaltera posebno za prodaju paketa za te dve utakmice. Postoji i opcija pojedinačnih karata, kao što je bilo i za meč protiv Brage. Podsetio bih sve navijače Zvezde da požure sa kupovinom karata, jer su i dalje na snazi epidemijske mere, pa možemo da prodamo samo 50 odsto kapaciteta stadiona - pojasnio je Zvezdin blagajnik.

Cena paketa za preostale dve utakmice Zvezde u Ligi Evrope su sledeće: Sever i jug 2.400 dinara,

Istok: 4.600 dinara

Zapad 5.400 dinara

VIP zapad: 10.000 dinara

Zvezda je trenutno prva na tabeli grupe F sa šest bodova, prati je Braga sa tri, a po jedan imaju Ludogorec i Mitjiland. Naredni Zvezdin meč u Ligi Evrope je 21. oktobra na gostovanju Mitjilandu u Danskoj. Prethodno će crveno-beli igrati protiv Kolubare u Lazarevcu u okviru 13. kola Superlige Srbije.

Kurir sport