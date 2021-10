RIKARDO GOMEŠ UŽIVA U BEOGRADU: Partizan je nešto najbolje u životu što mi se dogodilo! Ne bih nikad igrao za Zvezdu!

Povodom 68.rođendana lista Večernje Novosti, napadač Partizana, Rikardo Gomeš sa Zelenortskih Ostrva, dao je opširan intervju o svom prvom dolasku u Beograd, ali i svega onog što ga je kasnije čekalo u taboru crno - belih.

- Posle devet godina u Portugaliji 2018. sam stigao u Beograd. U početku nisam znao baš ništa o gradu, o Partizanu jesam. Imao sam tada ponudu iz Saudijske Arabije i konsultovao sam se sa ocem. Zahvalan sam mu što me je posavetovao da izaberem sredinu koja je u svakom smislu najbolja u mojoj karijeri. Ljudi me ovde žele, to osećam, vole me i ja volim njih - počeo je priču za "Večernje Novosti" Gomeš.

Posvećenost Partizanu nikada nije dovodio u pitanje i nimalo se ne kaje što je u Beogradu.

- Ljudi su ti koje najviše volim u Partizanu. Nije fraza, osećam se kao kod kuće. Zato je Partizan najbolje što mi se desilo. Ne pričam tu samo o saigračima, stručnom štabu, svi sa kojima se susrećem su izuzetno prijatni. U Emiratima nije ni slično. Tamo sam otišao zbog novca, to je jasno, dobro je bilo i Partizanu i meni. Fudbalski gledano, Partizan će uvek za mene biti nešto posebno i nešto najbolje što mi se dogodilo.

Drugi "mandat" se mnogim igračima nije posrećio, dok to nije slučaj sa Gomešom.

-Čuo sam da se ne valja vraćati u tim gde si bio srećan i igrao odlično. Nešto mi je govorilo da moram ponovo da probam i pored finansijski mnogo bolje ponude iz Saudijske Arabije. Rekao sam predsedniku da znam da će to doneti klubu više para, ali da to nije dobro za mene i da želim samo u Partizan, ne želim da izgubim još jednu godinu. Osećaj i čvrsto uverenje da će biti dobro me je vratilo. Krenuo bih i peške u Beograd, to je jedini tim za koji sam želeo da igram posle tih lošijih partija.

foto: Starsport©

Dopada mu se život i u prestonici Srbije.

- Beograd je specijalan grad za porodicu i mene. U "Delta sitiju" često pijem kafu na istom mestu, ne volim mnogo da istražujem. I u "Galeriji" ima dobrih mesta za decu da se igraju. Moja žena Katja voli Beograd, stariji sin Lukaš je prohodao u Beogradu, mladi Tijago je napunio godinu dana. Kada imam slobodne dane, nije problem da ostanem u Beogradu. Planiram uskoro da odem do Novog Sada, da ga upoznam.

Znači mu i velika podrška navijača koju svakodnevno dobija.

- Sjajan odnos imam sa navijačima. Obostrana ljubav i poštovanje su nešto što mi uliva dodatnu snagu. Često se po gradu slikam i sa Zvezdinim navijačima, poštuju me i to je lepo. Na "Instagramu" mi često pišu da dođem u Zvezdu, ali nema šanse, to nikada ne bih uradio. Ne govorim o novcu uopšte, ovde je u pitanju poštovanje.

foto: Starsport©

Osvrnuo se Rikardo i na neverovatan početak sezone koji je iza njega..

- Nisam ni sanjao da ću postići ovoliko golova. Uvek sam srećan kada zatresem mrežu, ali ako imam šansu da asistiram to i uradim. Ne razmišljam o brojkama, radim naporno svaki dan. Golovi će doći ako si maksimalno fokusiran i pošten prema obavezama. Kad vidite ko je sve uz mene, jasno je zašto sam toliko efikasan. Tu su Natho, Marković, Jović, Holender... Svi vide kada Rikardo da gol, ali svega toga ne bi bilo bez ljudi koji me spajaju sa golom, meni ostaje lakši deo posla - zaključio je razgovor za "Večernje Novosti" Rikardo Gomeš.

Kurir sport / Večernje Novosti