UŽIVO, VIDEO: Kolubara - Crvena zvezda (0:4), Pavkov, Zvezdina DEMONSTRACIJA SILE u Lazarevcu! Kanga promašio penal!

Prvo poluvreme:

29. minut- PENAL za Zvezdu! Kanga je preuzeo odgovornost ali je šutirao traljavo pored gola.

27. minut - Zapretila je konačno i Kolubara, Borjan je pravovremenom reakcijom sprečio siguran pogodak domaćina.

24. min - GOOL 0:4, Pavkov, potpuni debakl Kolubare, pogađa i Zvezdin golgeter.

18. minut - GOOL 0:3, Ivanić, Sjajan solo prodor Zvezdinog virtuoza, ostavio je nekoliko čuvara iza sebe, namestio se i sjajnim udarcem sa dvadesetak metara zatresao mrežu Kolubare.

16. minut - GOOL 0:2, Ben, nova asisstencija Rodića, ovog puta egzekutor je Ben. VAR je potvrdio da nije bilo ofsajda

12. minut- Zvezda nastavlja da napada želi što pre i drugi gol

8. minut - GOOL, 0:1, Dragović! Nakon prekida i centaršuta Milana Rodića lopta je na negde na penaltiku došla do Dragovića koji volejom iz prve matira nemoćnog Stanivukovića!

4. minut - Inicijativa Zvezde od starta po teškom terenu u Lazarevcu

1. minut - Utakmica je počela

Sudija: Srđan Jovanović

KOLUBARA: Stanivuković – Stanković,Vasiljević, Kočović, Stojanović – Vučetić, Lončar – Tumbas, Mladenović, Filipović – Đenić. Trener: Dejan Đurđević.

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Gajić, Dragović, Eraković, Rodić - Krstičić, Kanga - Falko, Ivanić, Ben - Pavkov. Trener: Dejan Stanković.

Sastavi

Šef stručnog štaba domaćeg tima Dejan Đurđević ističe da su crveno-beli poslednjih godina dominantni i da je upravo to najveći motiv za njegove igrače da pruže dobru partiju:

’’Dolazak Crvene zvezde u Lazarevac je jedan istorijski događaj. Zvezda je poslednjih godina izuzetno dominantan klub u srpskom fudbalu, što nama daje poseban motiv da se nađemo sa njom u duelu. Zvezda je apsolutni favorit u ovoj utakmici, ali ono što ja očekujem od mojih igrača je da igramo fudbal, da napadnemo, da damo svoj maksimum, da iskoristimo svoje individualne potencijale, pa čak i da damo gol.’’

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da je pauza bila korisna u situaciji kada je dosta igrača imalo zdravstvenih problema, kao i da je sva pažnja sada usmerena ka prvom od tri meča u mini ciklusu:

’’Prijala nam je pauza donekle, jer smo imali dosta momaka koji zbog korone i povreda nisu mogli da budu u punom trenažnom procesu, pa nisu mogli da isprate program za to vreme. Imali smo Kangu, Erakovića i Gordića u reprezentaciji, ali mene najviše zabrinjava povratak posle korone. Nemamo roster za odmaranje, znate i sami da Katai ne trenira, krenuo je lagano posle korone, a pre toga je takođe imao zdravstvene probleme. Videćemo ko je zdrav, recimo i Kanga je kasno stigao, Eraković nije igrao poslednju utakmicu za reprezentaciju, na moje veliko iznenađenje, ali on je odmoran. Sigurno ćemo izaći u najjačem sastavu, nema kalkulisanja, u takmičarskom smo ritmu. Potpuno smo usmereni na Kolubaru. Svaki povratak sa pauze nosi dozu rizika, jer je prirodno da se čovek opusti na odmoru, ali smo dobro radili u prethodnih sedam dana. Razmišljam o ovom mini ciklusu gde imamo tri utakmice u sedam dana, prvo Kolubara, pa Midtjiland, pa Radnički. Želimo da budemo pozitivni. Dovoljna je i pobeda od 1:0, pa da se odmorimo i spremimo za Dansku, ne razmišljam ni o čemu drugom. Što se tiče uslova i terena, to su sve izgovori, a toga kod nas nema.’’

Meč između Kolubare i Crvene zvezde igra se sa početkom u 15:55 časova.

