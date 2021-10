UŽIVO, VIDEO! CRNO - BELI ČEKAJU SURDULIČANE: Partizan - Radnik (17), SASTAVI

Tok meča

Sudija: Đorđe Maksimović

PARTIZAN: Popović – Miljković, Miletić, Saničanin, Urošević – Zdjelar, Jojić – Terzić, Pantić, Menig – Rikardo.

RADNIK: Ranđelović – Hodžić, Radmanovac, Simonović, Medić – Stojanović – Bogdanovski, Nedeljković, Janjić, Petrović - Dimitrov.

Sastavi

Šef stručnog štaba crno-belih Aleksandar Stanojević ističe da su Surduličani izuzetno neugodan rival, koji teško prima golove, kao i da je za njega domaći šampionat prioritet:

’’Znamo šta nas čeka, naša je obaveza da pobeđujemo. Igramo protiv ekipe koja je izuzetno čvrsta i prima malo golova. Malo ih i daje, ali je teška za 'probiti', tako da moramo biti strpljivi i igrati do kraja. Radnik je na lošijem mestu na tabeli od onog što oni priželjkuju. Sa druge strane, primili su samo tri gola na strani, posle Zvezde i nas su najmanje golova primili. Čvrsta su ekipa koja ima izuzetnu tranziciju, imaju brze igrače po bokovima, mladog napadača, dobrog trenera. Moramo da idemo na pobedu. Kad bih vam rekao da je meni utakmica sa Radnikom važnija od utakmice sa Gentom, ne biste mi verovali. Lično meni, igrači to znaju, to sam im rekao. Naravno da je evropska utakmica sa Gentom važna zbog kluba, zbog svega. O motivaciji ne želim da pričam uopšte. U stanju sam da suspendujem igrača ako neko nije motivisan na treningu, a kamo li na utakmici.’’

Šef stručnog štaba gostiju Dušan Đorđević ističe da nema nameru da preti lideru šampionata, kao i da će njegov tim dati sve od sebe i pokušati da pruži snažan otpor:

’’Naravno da ne razmišljamo ni o kakvoj pretnji. Kao trener razmišljam da ekipa izgleda najbolje u ovom momentu. Šta će doneti to izdanje to ćemo videti. Da pričamo o nekom prekidu tradicije prema Partizanu, to sigurno ne, barem ne u ovom momentu. Ono što je bitno jeste sigurno da je sa Partizanom uvek nezgodan momenat. Ja i sada ne razmišljam o rezultatu, samo gledam da u mom razmišljanju budem realan i ništa više od toga. Mi i dalje nismo u nekoj sjajnoj kadrovskoj situaciji. Veliki broj igrača imaju već neko vreme problem sa povredama i mi činimo sve što možemo da ih što pre vratimo u pogon. Neki od tih igrača će i biti u konkurenciji za ovu utakmicu, ali nažalost većina neće i kažem da prilično oslabljeni odlazimo za Beograd. Znamo da je Partizan favorit, ali pokušaćemo da se prikažemo u najboljem mogućem svetlu. Pokušaćemo da pružimo dobar otpor i da damo sve od sebe, ali znamo i svesni smo da nam posle Partizana sledi serija utakmica za koje moramo da se spremamo apsolutno najbolje moguće i da nam od tih utakmica i tih bodova zavisi sudbina.’’

Meč između Partizana i Radnika igra se sa početkom u 17 časova.

Kurir sport