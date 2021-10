NASTAVAK HAOSA NA OSTRVU Zvezde Sitija umešane u celu priču?! Provodili se u društvu saigrača samo par sati pre strašnog zločina

U slučaju svetskog prvaka iz Rusije 2018. godine pojavile su se nove informacije o kojima bruji ostrvo.

Tamošnji mediji su preneli da su u društvu Mendija, samo par sati pre nego što je (navodno) silovao sedamnaestogodišnju devojku u svom stanu, bili Džek Griliš i Rijad Marez.

Svi su zajedno bili u provodu u jednom klubu u noći između 22. i 23. avgusta, a britanski "San" navodi da nema nagoveštaja da su pomenuta dvojica učestvovali u zločinima, međutim sama činjenica.

- Počeli su da se druže na jednom mestu, a tokom noći su promenili nekoliko lokacija. Ali Griliš i Marez nisu otišli kod Mendija kući. Nažalost, ono što je počelo kao zabavno veče u klubu završilo se sa vrlo ozbiljnim optužbama - poručio je izvor "San-a".

Police could quiz Grealish and Mahrez as rape case witnesses after partying with Mendyhttps://t.co/QCPJitgPIL pic.twitter.com/XR6hKocsxa