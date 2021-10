ZVEZDA ČUVA SVOJE TALENTE: Stefan Leković i Luka Lečić potpisali nove ugovore sa klubom

Crvena zvezda nastavlja sa praksom čuvanja najtalentovanije dece koja stasavaju u klubu, pa je tako štoper Stefan Leković produžio saradnju, a Luka Lečić potpisao prvi profesionalni ugovor.

Obojica su parafirali trogodišnji ugovor, a prezadovoljan zbog toga bio je glavni trener Omladinske škole Nikola Jelić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Stefan Leković je u Crvenoj zvezdi još od najranijeg doba i prošao je maltene sve uzrasne kategorije. Iako je veći deo staža proveo kao defanzivni vezni fudbaler, momak rođen 2004. godine je prekomandovan na štopera, a iskustvo iz sredine terena mu sada itekako znači. Za njega je interes pokazao slavni Real iz Madrida, o čemu je Kurir pisao.

- Velika mi je čast što sam u prilici da produžim ugovor sa Zvezdom. Zaista dajem sve od sebe na treninzima i utakmicama i ovo doživljavam kao svojevrsno prepoznavanje mog truda, što me dodatno motiviše da nastavim tako da radim. Za mene je Zvezda više od kluba, tu sam praktično od kad sam "prohodao" i ne postoji mesto na kom bih bio pre od ovog gde sam sad. Ponosan sam na to i zahvalio bih se svima koji su bili uz mene sve ovo vreme. Želja mi je da debitujem za klub i odigram što više utakmica u crveno-belom dresu - rekao je Leković.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Luka Lečić je rođen 2005. godine u Pljevljima, a u Zvezdu je stigao pre godinu dana iz lokalnog kluba Breznice, igra na poziciji centralnog veznog igrača.

- Osećaj je sjajan. Mogu sigurno da kažem da sam ostvario jedan od svojih snova, a to je potpisivanje ugovora sa Crvenom zvezdom, klubom za koji navijam celog života. Stigao sam pre godinu dana i mogu da kažem da su me svi odlično prihvatili, a posebna zahvalnost ide saigračima koji su me od prvog trenutka dočekali kao najrođenijeg. Što se tiče ciljeva u Zvezdi, želim da jednog dana zaigram na Marakani pred punim tribinama i naravno da postignem gol. Nije mi to primarni zadatak ni sada, ali volim da postižem pogotke. Što se tiče karijere i života, želja mi je da pre svega budem dobar čovek, a tek onda ide ono fudbalski, a to je da iz dana u dan postajem bolji, dok jednom ne budem najbolji i ispunim sav svoj potencijal - rekao je Lečić.

Kurir sport