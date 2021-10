ZVEZDA NA ITALIJANE! Neđić: Pobeda na krilima publike!

U prvom meču blistao je Marko Lazetić i sa dva gola doneo pobedu crveno-belima Konačan rezultat u Dablinu je bio 2:1, a revanš je dočekan tako što Neđić nije mogao da računa na čak četvoricu fudbalera iz startne postave, iz različitih razloga.

Lazetić je otputovao sa prvim timom u Dansku, Marinković i Nikolašević su sa reprezentacijom, a Melentijević je zbog crvenog kartona morao da propusti ovaj susret. Ipak, nije to sprečilo Stefana Lekovića i Mihajla Milosavića da donesu pobedu od 2:0 na stadionu Čukaričkog.

S druge strane sledeći rival, ekipa Empolija savladala je Domžale prvo u gostima rezultatom 2:1 kada su pogađali Ekong i Baldanzi, dok je u revanš meču rezultat bio 1:1, a precizan je bio Aslani sa bele tačke.

Prva utakmica biće odigrana 3. novembra na stadionu FK Čukarički, dok je revanš zakazan za 24. novembar u Italiji, a u slučaju da Zvezda eliminiše Empoli, imaće priliku da na proleće igra eliminacionu fazu Lige šampiona za mlade kada će se ukrstiti timovi iz obe "staze" takmičenja.

foto: Fk. Crvena zvezda

-Pre svega zahvalio bih se navijačima na podršci. Čestitao bih momcimcima na pruženoj partiji, uz mnogo pehova koje smo imali pred sam meč, kao i tokom utakmice gde mislim na povredu kapitena Marka Ćurića u desetom minutu. Fudbaleri su pokazali karakter nakon prethodne utakmice i vratili se uspešno na pobednički kolosek. Smatram da je pobeda bila zaslužena - rekao je trener Neđić posle utakmice

Pričao je mladi trener i o narednim izazovima koje očekuju njegove izabranike, kako u prvenstvu, tako i u Ligi šampiona.

-Idemo korak po korak. U nedelju nas već očekuje utakmica protiv Spartaka iz Subotice u prvenstvu. Moramo tako da idemo, a pritom smo u problemu sa igračkim kadrom bili i pred ovaj meč, a bićemo i u nedelju. Gledamo da se "skupimo" i da razmišljamo od utakmice do utakmice. Imali smo prilike da gledamo prvu utakmicu između Empolija i Dolmžalea, to su dve ozbiljne ekipe i škole fudbala. Ponovo će rival biti stariji od nas godinu do dve, ali kao i do sada idemo da se nadigravamo. Mi smo Crvena zvezda i uvek idemo na pobedu - zaključio je mladi stručnjak.

Kurir sport