OSTAVILA DEČKA ZBOG KARIJERE PA SE ZALJUBILA U SAIGRAČICU Za ljubavnu priču KAO SA FILMA i ove lepotice je čula čitava Evropa FOTO

Dankinja, Pernil Harder (28) je bila u trogodišnjoj vezi, pre nego što je 2012. godine ostavila dečka i preselila se u Švedskuu da bi napravila iskorak u karijeri.

Međutim, godinu dana kasnije, saznala je novu stvar o sebi, a sve nakon druženja sa saigračicom iz fudbalskog kluba Linčping, Magdalenom Erikson (28) iz Švedske.

- Počeli smo malo više da razgovaramo i počela sam da shvatam kako sam želela da budem sa njom sve vreme. Više sam želela da budem sa njom nego sa svojim prijateljima. Možda je bilo malo više u to vreme, a onda samo pomislim da su se pojavile neke emocije i da sam dobila male leptire u stomaku - rekla je Harder.

Ona je gostujući u jednom podkastu objasnila i da je ona bila ta koja je napravila prvi korak.

- Na to padam, mislim. Ličnosti. Mislim da je bila super kul i zanimljiva i volela sam njen mentalitet. A onda sam ja preuzela inicijativu. Zato što mislim da nije znala da me ona tako zanima. Znala sam da je za devojčice, pa ako je neko hteo da preuzme inicijativu, mislio sam da sam to ja, išla sam na sve ili ništa - rekla je Pernila.

Profesionalni put ih je razdvojio 2017. godine. Pernila je otišla u Volfsburg, a Erikson u Čelsi, međutim od 2020. godine su ponovo zajedno jer je klub iz Londona angažovao i fudbalerku iz Danske.

I jedna i druga nemaju problem da na društvenim mrežama podele zajedničke fotografije uz romantične i šaljive opise, a njihova priča je popularna širom Evrope.

