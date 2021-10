IVICA ILIEV O CRVENOM KARTONU STANOJEVIĆA: Trener je pod adrenalinom napravio grešku, biće teško bez njega u Belgiji!

Poraz od Genta (0:1) pao je svima teško u Partizanu. Dan posle neuspeha u Ligi konferencija glavna tema u Humskoj su neočekivani gubitak bodova i isključenje trenera Aleksandra Stanojevića koji za dve nedelje neće moći da vodi ekipu u Belgiji. Škotski sudija Bobi Maden bio je neumoljiv, nakon što mu je posle utakmice nešto prigovorio strateg crno-belih.

foto: Filip Plavčić

Sportski direktor Partizana Ivica Iliev u razgovoru za Kurir analizirao je sve ono što se desilo protiv Genta, loše, ali i dobre strane crno-belih u porazu.

- Još nismo imali sastanak sa trenerom Stanojevićem, ali će ga svakako biti. Uvek je najbolje pričati hladne glave. Sve ćemo analizirati. Pod adrenalinom se prave greške - rekao je Ivica Iliev i nastavio:

foto: www.partizan.rs

- Ostaje žal zbog tog crvenog kartona. Podatak da naš trener neće moći da vodi ekipu u Belgiji je veliki hendikep za Partizan. Ali dobro, možda će to biti još jedan razlog da nam se nešto dobro desi.

Ivica Iliev otkriva da je bio sa igračima u svlačionici posle poraza i da je na njihovim licima video razočaranje, ali i duh pobednika.

foto: www.partizan.rs

- Ova generacija nije navikla da gubi. Uprkos porazu osećaju se kao šampioni. I pored primljenog gola momci su pokazali karakter i kvalitet. Napali su izuzetno snažnog i kvalitetnog protivnika, ali nam se nije dalo da postignemo toliko željeni gol. Remi bi bio najrealniji ishod.

Partizan je ostvario cilj, igraće na proleće u Evropi.

- Svi mi u klubu znamo koji su nam ciljevi. Prvi smo ostvarili, igraćemo proleće u Evropi, drugi je pred nama, a to je titula u Srbiji. Ako neki poraz ne boli, to je ovaj protiv Genta.

Dotakao se Ivica Iliev Belgijanaca, njihove fizičke nadmoći, ali i trenera Hajna Vanhezbruka.

foto: www.partizan.rs

- Znali smo njihovu snagu. Njihov loš početak u prvenstvu Belgije nas nije zavarao. Imali su mnogo povređenih igrača, njihov trener je poznat po dobrom radu. On im je doneo titulu, bio je šampion Belgije. Prošle godine su bili četvrti u prvenstvu, a nisu bili zadovoljni. To je klub koji ima ambicije da se uvek bori za vrh belgijskog fudbala. To je nama bilo jasno, kroz šalu smo pričali, zar baš protiv nas da svi budu spremni. Fizički ne pamtim kad sam vide moćniju ekipu od Genta. Plus tehnika i brzina - objasnio je Iliev.

Kurir sport/A. Radonić