GOSPODO, JA NISAM PRAVIO UGOVOR, VI STE! Krstajić OGORČEN na TSC: Ako nemaš para, nazovi, budi ŠMEKER, dogovorićemo se!

Javnost je bila pomalo iznenađenja odlukom srspkog superligaša, s obzirom na solidne partije ekipe iz Bačke Topole.

Tim povodom oglasio i se sam Mladen Krstajić.

"Ne bih da se mnogo osvrćem na raskid saradnje sa klubom, to je odluka upravnog odbora. Pogodilo me je da neke stvari koje smo pričali, a vezano za ugovor izlaze u javnost. Kada sam potpisivao ugovor ja uslove nisam postavljao. U TSC sam došao jer klub ima uslove za rad. Prihvatio sam iste uslove koje je imao Zoltan Sabo, a znaju svi sa koje sam pozicije došao u klub, bio sam selektor Srbije i nisam tokom pregovora postavljao nikakve uslove", počeo je razgovor za "Novosti" Mladen Krstajić.

U srpskim medijima danas su se pojavile informacije da je klub doskorašnjem treneru ponudio isplatu tri plate, "dok on potražuje da mu zbog prevremenog raskida ugovora klub isplati preostalih 20 plata, odnosno 110.000 evra".

foto: Nemanja Nikolić

- Informacije koje sada izlaze u javnost bez sumnje dolaze iz kluba, to su činjenice koje su mogle da dođu samo od ljudi iz TSC-a. Niko drugi nije mogao sa tim informacijama da izađe u javnost. Kada si šmeker, nazoveš, kažeš "hajde da popričamo i dogovorimo se". Nismo mešetari, mi smo ljudi od struke, ne može niko da blati trenere i da misli da ćemo se prodati za tri plate, naglasio je Krstajić.

Potom je posebno istakao šta ga tišti.

- Ja od kluba ne potražujem ništa, to je stavka iz ugovora. Gospodo, ja nisam pravio ugovor koji ste mi ponudili, vi ste. Ja sam u Nemačkoj živeo devet godina. Tamo je nemoguće da informacije koje spadaju pod "poslovnu tajnu" izlaze u javnost. Hvala Bogu i Srbija je pravna država, sešćemo na sud, pa neka javnost sazna ko je kriv, a ko u pravu. Niko me iz TSC nije pozvao kako bismo našli zajednički jezik. Verovatno je neko hteo da naudi meni i klubu, a ko god je to, ne vidi ni metar ispred nosa, rekao je Mladen Krstajić u razgovoru za "Večernje Novosti".

