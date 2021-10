ODBIO SALMU HAJEK: Vezista Ajaksa dobio nepristojnu ponudu od slavne meksičke glumice, pa je razočarao

Fransoa Pino, milijarder i vlasnik Fudbalskog kluba Ren, pokušao je na sve načine da dovede u klub vezistu Ajaksa Edsona Alvaresa.

Kako mu nije polazilo za rukom da ga primami, u igru se uključila i Pinoova supruga, slavna glumica Salma Hajek.

- Da, istina je. Nazvala me sama Salma da mi kaže kako je moja poznata meksička zmeljakinja i pokušala me nagovoriti da odem u Francusku i da potpišem za Ren. To me iznenadilo i laskalo mi je, ali moj izbor za Ajaks bio je siguran i ja sam joj to objasnio. Na kraju nisam imao sumnje - rekao je Alvares.

Salma Hajek je od 2009. godine u braku s francuskim biznismenom s kojim ima i ćerku i čini se da mu ona ponekad pomaže i u samom vođenju kluba.

Salma je veoma poznata u šou biznisu, ali i sam Pino. On je izvršni direktor luksuzne modne grupe Kering, kuće brendova kao što su Gući, Sen Loren i Balensijaga.

Pinoov otac, koji se takođe zove Fransoa, jedan je od najbogatijih ljudi na svetu. Osim što drže poznate modne brendove, vlasnici su i francuske TV mreže TF-1 i francuskih novina 'L Mod', te časopisa 'L Poen'.

Kurir sport