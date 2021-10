PARTIZANE, ŠTA TI BI?! Grobari POLUDELI nakon poslednje objave FK Partizan na društvenim mrežama, Delije LIKUJU! FOTO

FK Partizan, odnosno njegov tim koji se bavi društvenim mrežama, navukao je ozbiljan gnev svojih navijača objavom da deli knjigu pod nazivom: "Dok Partizan bitke bije, hrvatski se barjak vije", hrvatskog novinara Ivice Pezelja.

Podsetimo, radi se o autoru koji je veliki navijač crno-belih, a nedavno je o tome govorio i za zvanične klupske medije.

- Vremena se menjaju, puno toga se dogodilo, jedino je do 1976. do danas ljubav prema Partizanu opstala i opstaće. Moj ujak Mićo iz Like bio je veliki Partizanovac, zajedno smo pratili sport i on je uticao na moje opredeljenje - pohvalio se Pezelj.

Međutim, činjenica da crno-beli poklanjaju njegovu knjigu ne dopada se navijačima ovog kluba koji nisu štedeli uvrede u komentarima na Instagramu. Sporni post potom je uklonjen.

Pride, objava medija tima Partizana uveselila je i sve navijače Crvene zvezde koji tradicionalno zadirkuju svoje crno-bele rivale da su "Franjevci".

