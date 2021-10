SUKOBI U REPREZENTACIJI O KOJIMA SE GODINAMA ĆUTALO: Kežman bez dlake na jeziku o obračunu sa Vidićem i Mijatovićem! SVI DETALJI!

Bivši reprezentativac naše zemlje Mateja Kežman otkrio je detalje sukoba sa saigračima u reprezentaciji - Nemanjom Vidićem i Predragom Mijatovićem.

Kežman je imao okršaj sa čuvenim štoperom na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj 2006. godine, pred meč sa Holandijom.

Vidić je na treningu uklizao Kežmanu sa obe noge, a napadač je kasnije uzvratio tako što ga je udario namerno laktom.

– Izlazili smo u grad zajedno i dan danas smo prijatelji. Nemanja i ja smo imali jedan sukob na terenu. On nije mogao da igra jednu ili dve utakmice pošto je imao crveni karton ali je trenirao sa svima nama. I tri dana pred utakmicu sa Holandijom na treningu, u toj igri me je udario jedno 2-3 puta u nogu, rekao je Mateja pa nastavio

- Daj Nemanja, ajde malo mirnije. Nema potrebe tako. Utakmica je za tri dana, dobio je odgovor, Kako treniram, tako i igram. Šta se žališ, fudbal je muška igra – odbrusio mi je Vidić.

-Sledeći duel – meni dolazi lopta, on se zaleće i ja postavim lakat malo više i opalim ga u lice. On tu skoči:

– Šta je ovo?

– Kako treniram tako i igram, ispričao je Kežman.

foto: Starsport©

– Sledeći put kad mi je dolazila lopta Nemanja se zaleti i klizeći start u mene sa obe noge otpozadi. Bukvalno me okrenuo naglavačke. Tu sam koleno malo povredio. Srećom bilo je samo nagnječenje meniskusa. Posle smo pričali o svemu i kasnije smo bili ok. Ali ja posle tog prvenstva nikada nisam dobio poziv za reprezentaciju. Ne znam zbog čega. Neko je posle pokušao da preko njega opere svoju odluku da me ne zove u reprezentaciju pa su rekli kako Vidić navodno uslovio – ili će igrati on ili ja. Ja jesam igrao sjajno ali je on u tom trenutku bio veći igrač. Posle sam pričao sa Nemanjom i rekao mi je da to nije imalo nikakve veze sa njim, rekako je Kežman.

Kežman se prisetio i svog sukoba sa Predragom Mijatovićem.

- Sastanak u u podne, pre ručka. Peđa dolazi i kaže – Momci samo da se pozdravim, ja ne mogu da prihvatim odluku da danas ne igram. To je iznad nekih mojih rezona. Potom se zahvalio Đoriću i saigračima, izvinio se i napustio hotel. Posle utakmice zove me Peđa i kaže da sam ga ispalio. I tada mi on kaže da ima informaciju da sam ja dva dana pre utakmice znao da ću igrati a da sam se pravio lud. Ja sam mu ispričao šta se zaista desilo, i posle je on sklopio celu priču tako da je taj odnos izglađen, kaže bivši napadač.

foto: @starsport

Podsetimo, reprezentacija Srbije i Crne Gore je na Mundijalu u Nemačkoj doživela debakl. Naš tim je završio grupnu fazu takmičenja na poslednjem mestu bez osvojenog boda. Poraženi smo na startu od Holandije sa 1:0, usledio je nezapamćen debakl od Argentine 6:0, i na kraju poraz od Obala Slonovače 3:2.

Kurir sport/Sportska centrala