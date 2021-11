GEJ LJUDI NE BI TREBALO DA POSTOJE: Ukrajinac kog pamtimo po golu Srbiji, izazvao skandal! VIDEO

Pošto je australijski fudbaler Džoš Kavalo objavio da je gej, postavši tako prvi igrač u prvom rangu profesinalnog fudbala koji je to učinio, Ukrajinac Artjom Besedin je žestoko isprozivao homoseksualce.

Njegove reči podigle su veliku prašinu.

"Podržavam li parade ponosa? Ne, nikako. To nije normalno i u principu - homoseksualci ne bi trebalo ni da postoje. Postoje dečaci i devojčice i to je to", ravnodušno je rekao Besedin.

"Postoje neka udruženja, imaju svoju zastavu i svi im udovoljavaju. To ne mogu da gledam", dodao je Besedin.

Ukrajinski fudbaler inače igra za Dinamo Kijev, a povremeno nastupa i za reprezentaciju Ukrajine u kojoj je do sada postigao dva gola, od toga jedan i u 93. minutu meča sa Srbijom u Beogradu (2:2).

Kurir sport