ANĆELOTI OZBILJNO RAČUNA NA SRBINA! Trener Reala obećao Luki minutažu: Jović mi se dopada i ON TO ZNA!

Trener Real Madrida Karlo Anćeloti na konferenciji za medije pred meč sa Šahtjorom iz Donjecka otvoreno je govorio o statusu reprezentativca Srbije Luke Jovića.

Anćeloti je poručio da ozbiljno računa na Srbina.

"Srećan je što je ovde. Želim da mu podignem samopouzdanje jer mi se dopada i on to zna. On će sigurno dobiti minutažu. Mogao je da igra protiv Elčea, ali je imao mali problem sa kolenom", otkrio je Anćeloti.

Ove sezone Jović je samo 84 minuta, na šest utakmica, proveo na terenu. Luka nijednom nije bio starter, a najveću priliku je dobio na gostovanju Espanjolu, kada je za 29 minuta na terenu upisao asistenciju kod gola Reala u porazu rezultatom 2:1.

U međuvremenu, pojavile su se priče da je nekoliko evropskih timova ozbiljno zainteresovano za Srbina.

Kurir sport/Tribuna