ONO ŠTO JE BORJAN URADIO POSLE UTAKMICE DUGO ĆE SE PREPRIČAVATI: Kapiten Zvezde pokazao veličinu! KURIR VIDEO

Fudbaleri Mitjilanda, koji su slavili sa 1:0 u Beogradu, ostali su nekoliko minuta kod klupe za rezervne igrače, čekajući da se isprazni severna tribina kako bi bez većih problema prošli u tunel koji vodi do svlačionica.

Uplašeni za bezbednost nisu smeli da krenu sve dok nije do njih došao Milan Borjan i potom ih dopratio do tunela.

00:48 DRAMA ISPOD SEVERA PO ZAVRŠETKU UTAKMICE: Morala da interveniše Hitna pomoć, evo šta se desilo!

Kapiten Danaca Erik Svjatčenko zahvalio se posle meča kolegi na drugoj strani.

- Mislim da je uradio nešto neverovatno. Pomogao je igračima koji su se našli u teškoj sitauciji. On je džentlmen, posle meča je došao do svlačionice, rekao da je to fudbal, da se to događa i rekao je da mu je žao zbog situacije. To je pravi kapiten - istakao je Svjatčenko.

