PIKSI KAO JOAKIM LEV: Mogu da zamislim sebe kako vodim Srbiju 15 godina!

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi u opširnom intervjuu koji je dao za "Mondo" otkrio je da bi mogao, kao Joakim Lev, da vodi reprezentaciju deceniju i po.

Za razliku od Nemačke, koja je u poslednjih 15 godina imala dva selektora, u Srbiji su se menjali kao na traci.

Međutim, stiče se utisak da bi to konačno moglo da se promeni. Svojim znanjem, autoritetom i rezultatima Piksi je vratio veru u fudbalsku reprezentaciju i pokazao da je idealan izbor za selektora Srbije na duže staze.

"Mogu sebe da zamislim kao Leva i da budem 10-15 godina na klupi, ako sve bude kako treba i ako se svi slože. Zašto da ne? Sve zavisi od projekta, možda nekome dosadi da me slušaju kako pametujem, pa me smene. Sve je moguće, zašto da se ne napravi presedan? Nemam ništa protiv toga. Bitna mi je samo podrška. Ne želim da budem ovde reda radi, da zarađujem platu i da slušam sve i svašta. Podrška mora da postoji, da smo na istoj talasnoj dužini, samo to je put ka uspehu. Moguće je i to, ne isključujem", iskren je Stojković.

Podsetimo, reprezentacija Srbije će u nedelju 14. novembra odigrati protiv Portugala odlučujući meč za direktan plasman na Mundijal u Kataru.

Kurir sport/Mondo