VELIKA HUMANA AKCIJA CRVENE ZVEZDE: Šampioni prikupljaju knjige za školu iz rodnog grada RAJKA MITIĆA VIDEO

Crvena zvezda je nastavila sa društveno korisnim radom, a još jedan u nizu primera za to je akcija „Daruj knjige deci i školskoj biblioteci“ čiji je cilj prikupljanje knjiga za biblioteku Osnovne škole „Ljupče Španac“.

FK Crvena zvezda je sa velikim zadovoljstvom prihvatio poziv da se priključi ovoj akciji imajući u vidu da se radi o školi koja se nalazi u Beloj Palanci odakle je i legenda našeg kluba, prva Zvezdina zvezda, Rajko Mitić.

foto: Printskrin

"Pozivamo ovom prilikom sve navijače našeg kluba da doniraju pre svega dečije knjige i učestvuju u ovoj fenomenalnoj akciji. Zaljubljenici u crveno-bele boje, knjige namenjene školskoj biblioteci mogu dostaviti u Servis za članstvo svakog dana od 9 do 17 časova, kao i u Red Star šop od 17 do 19 časova. Akcija traje do 18. novembra, a dan kasnije, na rođendan legendarnog fudbalera 19. novembra, knjige će biti dostavljene u Belu Palanku."

foto: Printscreen

Crvena zvezda je bezbroj puta pokazala da je društveno odgovorna i da se zalaže za prave vrednosti. Ovog puta, klub je odlučio da prihvati poziv i učestvuje u akciji „Daruj knjige deci i školskoj biblioteci“ i tako pomogne Osnovnoj školi „Ljupče Španac“ iz Bele Palanke. Zanimljiv podatak je da je upravo u Beloj Palanci 2010. godine otkriven prvi spomenik legendi našeg kluba i prvoj Zvezdinoj zvezdi, Rajku Mitiću koji je tamo i živeo.

Kurir sport