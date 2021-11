GRUJIĆ PORTUGALCE ZNA U DUŠU: Neće nas potceniti, igraće protiv Srbije na SVE ILI NIŠTA, znaju oni koliko vredimo!

Marko Grujić već drugu sezonu igra za Porto. Samim tim odlično poznaje Portugalce i atmosferu koja će u nedelju veče (20.45) vladati na stadionu Luž u Lisabonu.

- Moramo biti spremni u glavi za ono što nas čeka u Lisabonu. Sve će stati u tih 90 minuta. Moguće je ostati neporažen protiv Portugala. Pokazali smo to ranije u mečevima sa njima. Imamo realne šanse da se plasiramo na Mundijal u Kataru - rekao je Marko Grujić za Sportklub i nastavio:

foto: Profimedia

- Za nedelju nam treba isti pristup kao onaj koji smo imali u Beogradu. Nema mnogo utakmicu gde smo se vraćali u meč posle rezultatskog deficita na poluvremenu.

Mediji u Portugalu obazrivo pišu o reprezentaciji Srbije i njenim igračima. Selektor Fernando Santos sprema taktiku za Orlove.

foto: Profimedia

- Portugalci su svesni našeg kvaliteta, ne potcenjuju nas. Protiv nas će ići na sve ili ništa. Imaju širok roster igrača. U nedelju će izvesti najjači tim. Svesni su kakvog protivnika imaju.

Dragan Stojković Piksi svojom pojavom i autoritetom prilično je uticao na psihu fudbalera koji nose srpski dres. Marko Grujić prenosi svoje utiske.

foto: Starsport©

- Efekat selektora od prvog dana promenio je celu atmosferu u državnom timu. Svako je to prepoznao, i mi igrači, i navijači. Počastvovani smo što imamo takvu legendu za selektora. Bitno je kako se igra i na koji način se dolazi do pobede. To je vratilo veru u sve nas u reprezentaciji - zaključio je Grujić.

Kurir sport