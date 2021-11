CELA JE NACIJA REPREZENTACIJA: Piksi se ne boji Ronalda, Srbija će napasti Portugalce u Lisabonu, tvrdi DARKO KOVAČEVIĆ

Orlovi u nedelju od 20.45 časova igraju utakmicu decenije protiv Portugala u Lisabonu! Nekadašnji napadač reprezentacije Darko Kovačević veruje u momke i selektora Dragana Stojkovića. Uzda se u Piksijevu harizmu i lucidnost i uveren je da Srbi mogu da iznenade Kristijana Ronalda i društvo, odnosno obezbede direktan plasman na Mundijal u Kataru 2022. godine.

foto: Starsport©

Kao i Dragan Stojković, tako i Darko Kovačević sija od optimizma. Bez obzira što je Portugal među najboljim fudbalskim reprezentacijama na svetu, bivši sportski direktor reprezentacije nada se pozitivnom epilogu po Srbiju u nedelju uveče.

foto: Starsport©

- Možemo li da iznenadimo Portugalce? Možemo, što da ne možemo!? Piksi vodi fenomenalno reprezenetaciju. Nema straha prema bilo kome. Takav je bio i kao fudbaler. Imao sam čast da igram zajedno sa njim. Bio je vođa na terenu. Kakav je bio tada, pravi lider, takav je i sada kao trener - priča za Kurir Darko Kovačević i nastavlja:

- Ne boji se, vidi se to po njegovim izjavama. Ide na pobedu, bez obzira na snagu protivnika. I to me raduje. Pokazuje da svoj pobednički mentalitet prenosi i na fudbalere.

foto: Profimedia

Darko Kovačević smatra da Srbija ima kvalitetnu reprezentaciju koja može da se dostojno suprotstavi Portugalcima u Lisabonu:

- Ubeđen sam da ćemo tamo izaći da pobedimo. Uostalom, naš selektor je to i najavio. Respektuje Piksi i Kristijana Ronalda i njihovom selektora Fernanda Santosa, ali kod njega nema straha. Tako je igrao i protiv Nemaca u reprezentaciji, a verujem da će isto i protiv Portugalaca. Ako ne uspemo, nema veze. Protivniku treba pružiti ruku. Bitno je da se mi pokažemo kako treba.

foto: Profimedia

Kovačević je za reprezentaciju odigrao 59 utakmica i postigao 10 golova. Bio učesnik SP u Francuskoj i EP u Holandiji i Belgiji. Srećan je što je u reprezentaciji dobio prave naslednike.

- Ubeđen sam da će Srbija igrati usred Portugala sa dva špica. To mi nekako liči na Piksija, na njegov karakter i pobednički duh. A, kad vidim da u napadu imamo Mitrovića, Vlahovića i Jovića, ne plašim se. Vlahović i Mitrović su u velikoj prednosti u odnosu na Jovića. Najviše zbog toga što igraju za svoje klubove i daju golove. Sva trojica imaju DNK napadača. Koga god Piksi da izabere, neće pogrešiti - zaključio je Darko Kovačević.

Kurir sport/A. Radonić