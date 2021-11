ILIEV ISKRENO O SVOJIM PROMAŠAJIMA: Suma nije pokazao potencijal, jedan fudbaler mi je neostaveran želja…

Nakon četiri meseca od početka sezone, tim iz Humske igra na veoma visokom nivou svim frontovima.

Ivica Iliev je govorio o Partizanu, koje strano pojačanje je bilo njaveći pogodak, ko je razočarao, ko je neostvarena želja, kao i o tome kada će Partizan stići Dinamo iz Zagreba.

Umar Sadik je, nakon nešto sporijeg starta, napravio pravi bum u crno-belom dresu. Koliko je njegov dolazak bio rizik?

- Niko u Evropi nije verovao u njega. Procenili smo situaciju, svesno rizikovali i na kraju nismo pogrešili. Bez rizika nema šanse da se ostvari rezultat – kaže Iliev za Meridian sport.

Nigerijski golgeter je nakon odličnih partija u Partizanu prešao u redove Almerije. Crno-beli mogu da imaju veliki finansijski benefit od njegovog učinka.

Da li se u Humskoj pomno prate partije Umara Sadika?

- Naravno da pratimo Sadikove partije u Španiji. Partizan može da ima finansijskog benefita od njegovog učinka. Kada je posao sportskog direktora u pitanju - on je moj diplomski rad. Možda sam najponosniji na taj transfer, na to što sam njega doveo. Mislim da Sadik može da bude prvi stranac u istoriji srpskog fudbala koji će da dostigne najviši nivo evropskog fudbala – naglasio je Ivica Iliev.

Kroz Partizan je svih ovih godina prošao veliki broj stranaca. Ko je bio najveći pogodak, a ko je mogao više?

- Sve strance koje sam doveo su bili pravi pogotci. Svaki od njih je dao više nego što sam očekivao. Za Leonarda sam znao da je najveći, ali je on pokazao još više. Žao mi je što Sejduba Suma nije pokazao svoj pun potencijal. Njegov talenat prevazilazi naše okvire.

Da li je postojala neka neostvarena želja?

- Najveća želja mi je bio igrač Eupena, Žulijan Engoj. To je igrač za koga sam mislio da će biti najveći koji je igrao u Partizanu. To su krupne reči, pogotovu kada znamo kakav su trag ostavili strani igrači poput Leonarda, Sadika i sada Rikarda. Ali, sam ubeđen da bi nakon Partizana on mogao da napravi transfer koji bi bio najveći na našim prostorima – objašnjava Ivica Iliev.

Koji je glavni argument u pregovorima sa stranim fudbalerima?

- Ono za šta sam se borio u prethodnim godinama, a to je da smo mi zvanično najbolja akademija u Evropi. Još uvek prodajemo manje od Dinama iz Zagreba, ali ta razlika se znatno smanjila. Svaki igrač koga smo doveli je nakon Partizana napravio ugovor života, a to najviše interesuje fudbalere iz inostranstva – otkriva Ivica Iliev.

(Kurir sport/Meridian)