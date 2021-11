PROSTAČKI ISPAD ĐANIJA ĆURČIĆA: Hteo da ispadne duhovit, pa uvredio trudnicu: SOFIJA, ZATVORI MANEKENSKE NOGICE DA LUKA ZAGRMI!

Legendarni srpski fudbaler Saša Đani Ćurčić poslao je motivacionu poruku reprezentativcima Srbije pred okršaj sa Portugalom.

Orlovi večeras od 20.45 na Stadionu svetlosti u Lisabonu igraju protiv Portugala odlučujući meč za direktan plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru.

Našim momcima je potrebna pobeda za prvo mesto u grupi A, a Ćuričić veruje da bi Luka Jović mogao da bude junak utakmice.

"Konačno stiže sveta nedelja. Na vezi sam sa njima i pripremam im motivacioni govor. Piksi će da radi svoj posao, a ja ću da ih pripremam na svoj način. "Vacap" motivacija kakvu nikada nisu imali. Ovo je za mene meč veka. Luka Jović, da li će on ući u 80. minutu i dati gol?" pita se Đani.

Iskusni defanzivac Pepe je u Dablinu protiv Republike Irske dobio crveni karton, pa neće moći da igra na ovom meču.

"Velika šteta što Pepe ne igra, jer je on jedna panjčina. On bi napravio neku glupost, a umesto njega će ući iskusni Fonte koji je igrao 20 godina u Engleskoj. Spor je i "Dušan Silni" može da mu pobegne" ističe bivš fudbalski as.

Na kraju, Ćurčić je želeo da ispadne duhovit, pa je ispalio jedan "prostački" komentar na račun Luke Jovića i njegove trudne verenice Sofije Milošević.

"Vrzma mi se po glavi ovaj mali Jović, maneken iz Bijeljine. Molim Sofiju Milošević da ga pusti dva, tri dana, bez kondicionih treninga. Nek zatvori manekenske nogice, neka bude u celibatu par dana i u nedelju da uđe u 80. minutu i da zagrmi", u svom stilu je zavšio Ćurčić.

