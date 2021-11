MIJAT NAHVALIO PRIJATELJA PIKSIJA, PA IZGOVORIO ČUVENU REPLIKU IZ FILMA: Gde bi vam bio kraj da su te još prošle godine izabrali!

Proslavljeni reprezentativac naše zemlje Predrag Peđa Mijatović govorio je o velikoj pobedi Srbije u Portugalu i svom bivšem saigraču i dobrom prijatelju Draganu Stojkoviću Piksiju.

Mijatović za TV Prva ističe da je Piksi uneo novu atmosferu, stvorio pozitivan ambijent.

"Dragan Stojković je napravio sjajan posao, uradio je nešto što je bilo ključno, a to je da svojim abicijama i tom dobrom atmosferom ubedi igrače da oni mogu da urade ono što se od njih i očekuje" kaže Peđa i dodaje:

"Ja sa Draganom Stojkovićem već 30 godina imam jedno veliko prijateljstvo, igrali smo zajedno i znam kako razmišlja, na koji način priprema utakmice i bio sam apsolutno siguran da će od samog starta do poslednje utakmice ići istom nekom linijom i da tu neće biti nekih varijacija na tu temu. Ambicija je od samog početka bila jasna - želimo da budemo na svetskom prvenstvu. To se na kraju i postiglo. Napravo je sjajan posao zajedno sa svojim "stafom". Sjajan posao. Probudio je taj neki naš inat, a naravno i pripremio je ekipu i taktički i fizički. U svakom aspektu fudbalske igre ekipa je nadigrala veliki Portugal".

Aleksandar Mitrović je u 90. minutu utakmice postigao gol za istorijisku pobedu Srbije.

"Jako mi je drago što je Aleksandar Mitrović postigao taj gol, kao najbolji strelac kvalifikacija i najbolji u istoriji srpskog fudbala drago mi je da je to bio baš on. Međutim, moram da istaknem da je čitav tim funkcionisao savršeno. Momci su od samog starta znali šta hoće, verovali u sebe. Reprezentacija je uvek imala igrače koji su igrali u velikim klubovima, ali falila im je ta vera u sebe. To im je Dragan Stojković od samog starta kroz sastanke, kroz pripremu utakmica stalno negde potencirao. Video sam da igrači nakon utakmice u izjavam ističu ulogu selektora. Mislim da su shvatili da imaju kvalitet, da mogu i to je bilo fenomenalno juče. Stvarno sam fasciniran kako su odigrali. Želim svima da im čestitam", kaže Peđa.

Mijatović je ubeđen da će ovaj trijumf vratititi navijače na stadion.

"Apsolutno sam siguran da će se ambijent vratiti na stadion. Ljudi su željni ovakvih utakmica, željni su da prate i podržavaju svoju selekciju. Poslednjih godina smo imali puno pehova, nisu se ostvarivali rezultati koje su ljudi priželjkivali, očekivali. Ove kvalifikacije i ova pobeda su jedna kapisla za povratak ljudi na stadione. Jedva čekam da vidim narednu utakmicu reprezentacije u Beogradu, ubeđen sam da će stadion biti pun", kaže Mijatović.

Dopisivanje sa selektorom

Voditelj je zamolio Mijatovića da otkrije šta je napisao Piksiju u poruci nakon pobede na Lužu

"Imamo mi neku našu komunikaciju, simpatičnu, interesantnu i smešnu. Koristimo neke naše stare filmove, replike iz njih. Ne bih ulazio u detalje, ali daću jedan primer: 'Realno, ja sam od tebe to i očekivao. Gde bi vam kraj bio da su te i prošle godine izabrali'", izgovorio je uz osmeh Mijatović čuvenu repliku iz filma "Lepota poroka".

Kurir sport/Prva