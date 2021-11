TRENER PARTIZANA STANOJEVIĆ O USPEHU ORLOVA: Ima nešto jače od plasmana što me fascinira

Trener Partizana Aleksandar Stanojević čestitao je Orlovima plasman na Svetsko prvenstvo u Katar naredne godine.

Ipak, postoji nešto više od samog plasmana što je fasciniralo prvog stratega crno-belih.

"Prva impresija je način na koji je tim odigrao kompletne kvalifikacije, ne samo meč u Lisabonu. Taj utisak je snažniji od samog rezultata. Kakva dominacija, kakvo samopouzdanje, kakav način igre da se njome dođe do rezultata. Ishod je mogao da bude i ovakav i onakav, ali suština je stil. E, to daje integritet celoj priči. Išlo se i ranije na mundijale, plasiraćemo se i na neke naredne. Dobijale su se i gubile utakmice, ali ovaj način igre odvaja od svega viđenog ranije. To je razlika. U redu, možda nećemo proći grupu u Kataru, to niko ne može da zna, moglo je da se desi da kvalifikacije okončamo na drugom mestu, ali odnosi su uvek isti. Fascinantni", rekao je Stanojević u razgovoru sa Mocart sport.

