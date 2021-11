ČUKARIČKI SPREMAN ZA GOSTOVANJE U NOVOM PAZARU Čolović: Volimo da igramo u pravom fudbalskom ambijentu

Ispostavilo se da će posle reprezentativne pauze Brđani odigrati čak dva meča uzastopno protiv Novopazaraca, prvi u četvrtak u gostima, drugi već u ponedeljak na Banovom brdu, u okviru redovnog, 17. kola elitnog domaćeg klupskog takmičenja.

- Staro je pravilo da je bilo koju ekipu teško pobediti dva puta uzastopno, ali trenutno razmišljamo samo o gostovanju u Novom Pazaru, kad se to završi misli ćemo usmeriti ka drugom meču protiv istog rivala na Banovom brdu. Znamo šta je najveća snaga Novopazaraca, taj njihov specifični ambijent, podrška koju imaju sa tribina, lepo je igrati u pravoj, fudbalskoj atmosferi, to svi igrači vole – kazao je Stefan Čolović, ofanzivni vezista Čukaričkog.

Nije želeo Stefan da ističe bilo kog pojedinca među igračima Novog Pazara, ali je jedno ime „izbacio“ u prvi plan.

- Veoma dobro poznajem njihovog trenera Dragana Radojičića, bio mi je šef u Proleteru, odlično smo sarađivali. Znam da je majstor da motiviše ekipu, da njegovi timovi igraju sa mnogo energije, a to je ono što je baš bilo potrebno Pazaru. Tamo je uvek teško igrati, nisam time ništa novo rekao, svi to dobro znaju. Ali, isto tako smatram da smo kvalitetniji, da imamo veći izbor igrača. To naravno treba da pokažemo na terenu.

Čolović je, pored kvaliteta pojedinaca i kompletne ekipe, istakao još jedan detalj koji bi mogao da bude odlučujući u duelu u Novom Pazaru.

- Ovo je period kad su tereni nešto lošiji, što nama svakako ne odgovara. Baš zbog toga smatram da će do pobede tim koji u meč uđe motivisanije, borbenije. Pazarci se grčevito bore za opstanak, probaće da izvuku što više od naredna dva meča, ali mi imamo svoju računicu.

Igrači uglavnom ne vole mečeve protiv ekipa koje su poslednje na tabeli, sličnog razmišljanja je i Čolović.

- Lično, uvek su mi to bile najteže utakmice. Ne treba niko da se zavarava, i ti momci u Pazaru su selektirani, ima tu onih koji su igrali u inostranstvu, pa se vratili, poseduju kvalitet. Sećam se dobro prošle sezone i duela u Šapcu protiv Mačve koja je već ispala, a napravila nam je ogromne probleme – upozorio je Čolović, koji je potom podsetio na prošlogodišnji susret ova dva rivala u Novom Pazaru:

- Nisam bio na tom gostovanju, nos mi je bio polomljen, ali se vrlo dobro sećam svih dešavanja. Pazarci su tada poveli, ali je naš kvalitet došao do izražaja, držali smo ritam do kraja susreta, čak i u situaciji kad smo imali igrača manje. Gledao sam i njihov meč protiv TSC-a nedavno, gosti jesu kvalitetniji, ali su tada srećno izvukli bod, baš zbog ogromne borbenosti Pazaraca.

Čolović je igrao u svakoj ovosezonskoj superligaškoj utakmici Čukaričkog, bilo da je bio starter, ili je ulazio sa klupe. Postigao je i jedan gol, i to vrlo vredan, u trijumfu u Bačkoj Topoli protiv TSC-a (2:1).

- Drago mi je zbog te činjenice, najviše iz jednog razloga. U Čukaričkom je velika konkurencija, mnogo dobrih igrača je na pozicijama koje mogu da pokrijem, pa ta brojka dobija na značaju. Ujedno, zaobišle su me povrede, ušao sam u kontinuitet, posebno od kako je Sale Ilić došao u klub.

Čukarički je trenutno treći na tabeli, tom pozicijom Čolović je prezadovoljan, ali ne i bodovnim saldom u dosadašnjem toku šampionata.

- Znamo da može bolje, dosta smo pričali o tome prethodnih dana, tokom reprezentativne pauze. Prosipali smo bodove na neke naše dečije greške, trebalo je da imamo bar šest-sedam bodova više. Konkretno, tu mislim na mečeve protiv Vojvodine, Radnika, Voždovca. Smatram da treba samo da ostanemo koncentrisani do kraja meča, da više budemo takmičari, da igramo na rezultat. Imaćemo priliku da se do kraja kalendarske godine i bodovno odlepimo od najbližih konkurenata i da zadovoljni odemo na pauzu – istakao je Čolović.

Kurir sport