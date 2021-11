NENAD LALATOVIĆ NAPOKON OTKRIO: Posao mu dao i oduzeo BOGATI ŠEIK, a evo i ZAŠTO!

Iskusni fubalski stručnjak, Nenad Lalatović, poznat je kao neko bez dlake na jeziku. Tako je bilo i ovog puta, te je u razgovoru za Meridian sport ekskluzivno otkrio zbog čega je prerano završio svoj angažman u Saudijskoj Arabiji.

Nakon uspešnih godina u devet različitih klubova u Super ligi Srbije, iskusni stručnjak se konačno obreo u inostranstvu.

Nenad Lalatović je minulog leta postao prvi trener saudijskog Al Batina, ali je saradnja dve strane završena nakon svega osam kola.

- Mene je u Saudijsku Arabiju doveo bogati šeik, koji je vlasnik Al Batina. Stvarno mi je dao odrešene ruke, ali mi nije dao mogućnost da ja dovedem igrače koji se uklapaju u moj sistem.

Nenad Lalatović je potom otkrio ključ problema, a mnogi će se prisetiti sličnih situacija.

- Najveći problem je bio na poziciji desnog beka. U klubu smo imali samo jednog desnog beka, koji je ujedno i sin vlasnika Al Batina. On je tek tada ušao u prvi tim, nije fizički bio spreman, ali mi se njegov otac obratio nakon prvog kola i rekao da on mora da igra.

Nakon brojnih pokušaja uprave Al Batina nije bilo pomaka, nakon čega je rastanak bio neminovan.

- Nisam prihvatio tako nešto, na to su se nadovezali nešto lošiji rezultati. Kasnije sam prisustvovao brojnim sastancima, na kojima se tražila samo jedna stvar, a to je da igra sin vlasnika kluba. Nisam želeo da popustim, znao sam da će nakon sledećeg lošeg rezultata to biti moj kraj, ali sam istrajao i zbog toga sam dobio otkaz nakon samo osam kola.

Da je bilo kompromisa, da li bi se produžila epizoda u Saudijskoj Arabiji bez obzira na rezultate?

- Moji menadžeri su mi govorili da ako ga pustim da igra, da ću se dugo zadržati u Al Batinu, ali to je jednostavno bilo jače od mene. Ako ja nekog ne vidim u timu, nema tih para zbog kojih bih ja promenio svoju odluku. Takav sam bio u Srbiji, takav ću biti svuda.

Međutim, kada se podvuče crta, kompletan utisak na kraju nije bio toliko loš.

- Mada, moram da pohvalim vlasnika Al Batina, ispoštovao me je maksimalno sa finansijskog aspekta. Ja sam potpisao na 11 plata, on je meni isplatio devet, što je bilo stvarno korektno.

