DRAGAN STOJKOVIĆ OBJASNIO NADIMAK: Zašto MISTER? Pa, neće valjda, PIKSI? Nismo mi drugari!

Selektor srpske fudbalske reprezentacije Dragan Stojković Piksi objasnio je zašto ga fudbaleri zovu Mister. To je nadimak koji u gotovo svakom obraćanju novinarima, a kada pričaju o selektoru govore Dušan Tadić, Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Sergej Milinković-Savić...

foto: Marko Metlaš FSS

– To je internacionalni naziv, tako je zgodno. Mister ili „coach“. Ne mislim ništa posebno o tome. Pa, neće valjda Piksi da me zovu? Kakav Piksi, pa nismo mi drugari, to ne bi bilo u redu – rekao je Dragan Stojković Piksi gostujući u emisiji "Uranak" na TV K1.

Od prvog momenta kada je preuzeo fudbalski nacionalni tim Srbije Dragan Stojković se nametnuo kao autoritet. Uveo je disciplinu, a fudbaleri su ponovo posle nekoliko godina sa osmehom počeli da dolaze na okupljanja reprezentacije i daju poslednji atom na terenu u dresu sa državnim obeležjima.

Kurir sport