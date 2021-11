PROSINEČKI O STOJKOVIĆU: Piksi je POBEDNIK, to "nešto" je dao Srbiji! Šta je ROBI rekao o meču SRBA I HRVATA u Kataru?!

Robert Prosinečki smatra da je Dragan Stojković Piksi bio taj "faktor iks" koji je fudbalsku reprezentaciju Srbije pokrenuo sa mrtve tačke. Ne čudi takav stav, jer se Robi i Piksi dobro znaju, još iz vremena kada su zajedno nosili dres Crvene zvezde, posebno kada su u bivšoj Jugoslaviji u sezoni 1988/1989 osvojili duplu krunu.

Trijumf Srbije u Lisabonu nad Portugalom rezultatom 2:1 i overevanje direktnog plasmana na Mundijal u Kataru oduševio je Prosinečkog.

- Ako srpsku fudbalsku reprezentaciju gledate po imenima, onda vidite da je to odlična selekcija. Srbija je godinama imala odličan tim. Nedostajalo joj je nešto da bi napravila neki rezultat. Tu i tamo se negde kvalifikovala, pa je dugo nije bilo. Igrao sam s Piksijem, mislim da je on jedno veliko fudbalsko ime - rekao je Prosinečki za portal Net.hr i nastavio:

- Promenio je igrače u reprezentaciji mentalno i igrački skroz, to se jasno vidi. Dragan Stojković je jedan pobednik, one je i kao igrač bio pobednik pa je tako sad i kao trener, selektor. Dao im je ono nešto. Je, sigurno da je to bilo malo iznenađenje jer svakom je teško dobiti jedan Portugal u gostima. Ali, Srbija ima dobru reprezentaciju, nema sumnje u to.

Upitan da kaže šta misli o mogućem susretu Srba i Hrvata u Kataru, Prosinečki je odgovorio:

- Ma neka bude ko bude. Mi odmah gledamo, stalno postavljamo neka ista pitanja, da li će to biti ovaj, ili onaj. Ma neka bude k'o bude. Nebitne stvari su to sad stvarno.

O tome kako danas živi, kaže:

- Niti pijem, niti igram fudbal. Tako da sve dolazi na svoje U nekim godinama, tako što više nije moguće. Nisam baš pušenje smanjio, ali ovo sve drugo jesam. Eto, i to se dogodilo.

