STALNO GOVORIM HRVATIMA, SRBIJA JE ŠAMPION EVROPE I SVETA! Lane Jovanović: Mitar i Tadić, ljudi EEEJ!

Prosto smo zaboravili na velike pobede reprezentacije Srbije a možda poslednji takav trijumf, koji može stati rame uz rame sa ovim protiv Portugala, doneo nam je Milan Jovanović na Svetskom prvenstvu u Južnoj Africi protiv Nemačke.

Njegovim pogotkom ekipa Radomira Antića je, uprkos svim prognozama, srušila Nemce u Port Elizabetu rezutatom 1:0 i donela naciji veliku radost.

Popularni Lane oduševljen je igrom i pobedom " Orlova".

"Delim utisak svih ljudi iz Srbije, u velikom stilu smo otišli u Katar. Rezultatski i celokupan sadržaj, sve je bilo izvrsno. Uvek sam protiv euforije, više sam za mirnoću i da se ne zaustavljamo na ovome" rekao je Jovanović za "B92" i dodao:

"Na impresivan način smo pobedili Portugal, ali i igrali cele kvalifikacije. Napadački, disciplinovano, kvalitetno, a na sve to i smireno, ležerno, uz potpunu kontrolu meča u Lisabonu. Nije bilo panike, imali smo tehničku dominaciju u posedu, a sve je pratio rezultat na kraju" rekao je nekadašnji napadač Liverpula.

foto: Profimedia

Neizostavno je poređenje Srbije i Hrvatske u fudbalu.

"Govorim mojim prijateljima iz Hrvatske 'Vi ste igrali finale, ali imate komšije koji su bili evropski i svetski šampioni'. Mi smo sa omladincima uspeli to, oni su stigli do finala sa A timom. To je dobar argument, to nama pripada. Sve do sada deluje dobro, ali ne bih da se poredimo sa Hrvatima. Neka se sve vidi u Kataru" .

Jovanović smatra da su Mitrović i Tadić najvažniji igrači Srbije

" Ako bismo izbrisali golove Mitrovića i asistencije Tadića bili bismo rang Crne Gore, Litvanije, Albanije... Sve pratim, igre, statistiku... Nemoj samo da kažete da bi toliko uradio neko drugi, jer ne bi bio ni blizu. Mitar je dao 44 gola, eeej", zaključio je Jovanović.

