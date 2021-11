ALEKSANDAR MITROVIĆ ENGLEZIMA: Ispisali smo istoriju!

Napadač engleskog Fulama i reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović pričao je ekskluzivno za klupski sajt o uspehu koji je napravio sa selekcijom Srbije pre nekoliko dana u Lisabonu.

On je svojim golom u 92. minutu doneo Srbiji pobedu nad Portugalom u Lisabonu i plasman na Svetsko prvenstvo.

"Sjajno veče, to je bio najbolji dan u mojoj karijeri i bitan dan za Srbiju, nešto neverovatno... Ispisali smo istoriju. Sjajno veče, a i dalje osećam te leptiriće nisam se smirio od utakmice, dogodilo se nešto neverovatno. PObedili smo Portugal na ančin na koji smo to uradili i posle sedam godina gube na svom terenu, u svakom aspektu igre smo bili bolji. Bio sam na Svetskom prvenstvu već, ali na ovaj neverovatan način smo se plasirali i to je najbolji osećaj na svetu da cela zemlja tako bude ponosna na tebe", rekao je Aleksandar Mitrović.

foto: Profimedia

Pre godinu dana je Mitrović okarakterisan kao tragičar, a sada je heroj.

"Prošlo je tačno godinu dana od promašaja protiv Škotske. Bila je ovo sjajna godina. Sve je to život, kroz karijeru prolazite kroz teške periode tokom kojih donesete odluku da li ćete se boriti ili predati. Nikad nisam odustao, ne samo u reprezentaciji nego i u klubu, glavu držim gore i ne odustajem. Ove godine je sve sjajno i ponosan sam na to".

Kurir sport