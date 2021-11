BIO SAM LJUT, A ONDA SAM POGLEDAO TADIĆA! Piksi otkrio šta se dešavalo kad je Portugal poveo: Potez koji je promenio sve!

Piksi je ponovio da je znao da će Srbiju odvesti u Katar ako preuzme reprezentaciju.

"Krajem prošle godine sam rekao da verujem u svoj rad, i da vidim potencijal u svojim igračima. To je ono što mi je prvo palo u oči. Na osnovu strategije, metodologije rada, jednostavno sam bio i ostao uveren u to. Grupa je bila teška i zahtevna i tu energiju pozitivnu sam uspeo da prenesem na glavne aktere, tačnije igrače" rekao je Piksi u emisiji "Prva tema" na TV Prva

Stojković je otkrio je šta je rekao igračima šta da urade ako prvi prime pogodak.

"Bio dam ljut. Zato sam dobio žuti karton. Možda je to i pokrenulo igrače. Pre utakmice sam im rekao, ako primimo gol, hoću da ostanete mirni. Da utakmica traje 90 minuta. Kada smo primili gol, odmah sam pokazao kapitenu Tadiću da ih smiri i da ostanu koncentrisani" objasnio je selektor.

foto: www.fss.rs

Velika je razlika između vođenja kluba i reprezentacije

"Raditi za klub je jedna stvar, a voditi svoju državu nešto sasvim drugo. Neverovatna želja u timu, pokazivanje zajedništva i kolektivnog duha koji krasi samo pobednike. Kada se igrači pojavljuju u Pazovi, stručni štab, svi! To je ispunjenje svih emocija, a vezane su za vašu državu. Ta odgovornost da predstavljate zemlju i da svako može da traži nešto. To Vas tera i daje vam motivaciju i želju za uspehom"

Piksi je glavna tema svih priča ovih dana.

"Ovih dana me svi hvale, ali neću se uobraziti. Presrećan sam sa mojom karijerom, kada sam bio igrač. Sada sam u trenerskim godinama, nastavljam da dajem sve od sebe. Rezultati će biti kakvi budu. Reprezentacija budi najjače emocije, igraš za svoju zemlju i otadžbinu. Teško da može rečima da se objasni, mora da se oseti. Vidite koliko je jedna utakmica važna, pobeda i način kako si došao do nje usreći narod. To je moja satisfakcija, danima se priča o tome. Svi drugi se više raduju od nas samih, lepo je videti kada usrećite bar nečim naciju. Mi smo ponosni da smo oborili neke rekorde. Idemo direktno u Katar, od nedelje se naša zastava viori u Dohi. Za to smo se borili, sedmi smo u Evropi koji su to uspeli. Pre Italije, Portugala, Švedske... Od 55 zemalja, samo 13 ide na Svetsko prvenstvo. Bilo je jako teško doći do Mundijala, a ovaj baraž je još teži. Dobro je da smo ga izbegli. Poslednje reči u hotelu pre odlaska na utakmicama "Momci, zapamtite jednu stvar. Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra. Dovoljno ste pametni da shvatite šta vam govorim" dodao je Piksi.

foto: Profimedia

Stojkoviću je mnogo bitan način kako se pobedi i insistira da poraz nije problem, ako ekipa zasluži aplauz i poverenje nacije.

"Najveću podršku crpim iz porodice, znam da me vole iskreno. Nemam pravo da ih razočaram, moram da dam maksimum, onda morate i vi "gospodo igrači". A i malo više od toga. Sve je važno u kolektivu, potrebno je da bude pozitivna atmosfera. Potrebno je da radiš u ambijentu koji obećava. Ne ideš na utakmicu da izgubiš, nego pobediš. Srbija će igrati fudbal, da i kada izgubi dobije aplauz. Daćemo sve, borili se, ali je protivnik bolji. To je ono na čemu ja insistiram, daje mi impuls i motivaciju da nastavim da radim ovaj posao, a to igrači osećaju i prepoznaju" zaključio je Piksi u gostovanju na TV Prva

Kurir sport