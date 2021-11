ČUDO OD DETETA UŠLO U IGRU I UZELO MURINJU 800 EVRA Murinjo će klincu koji mu je doneo pobedu morati da ispuni zanimljivo OBEĆANJE

Junak pobede Rome bio je 18-godišnji napadač iz Gane, Feliks Afena Đan.

Trenerski debi Andreja Ševčenka na klupi Đenove zasenio je mladi napadač Rome, koji je potpuno neočekivano postao zvezda večeri.

Roma je savladala Đenovu, a mladi Đan bio postigao je oba gola za pobednički tim 2:0.

"Zahvaljujem se Bogu na ovoj prilici koju mi je dao, saigračima, treneru i navijačima za sjajnu podršku. Želim da se zahvalim i svojoj majci, ona je u Gani. Volim te, mama" rekao je mladi napadač nakon trijumfa Rome.

Fudbaler rođen 2003. godine postignute golove proslavio je sa trenerom Žozeom Murinjom, koji ga je izvukao iz mladog tima i dao mu šansu u seniorskoj konkurenciji.

"Murinjo je sjajna osoba, odličan menadžer i trener. On ti daje motivaciju da učiš svakog dana. Jako sam srećan što mi je trener", rekao je Đan.

Zanimljivo, Feliks je igrao za školu u Gani, kada ga je Roma snimila i dovela u svoje redove.

Murinjo je oduševljen potencijalom koji poseduje ovaj mladić.

"Žao mi je gospodina De Rosija i Primavere, ai Feliks će ostati sa nama. Najvišeme impresionira njegova hladna glava ispred gola. Ako nije fantastičan u tehičkom smislu, ima jak karakter. Današnji klinci misle da znaju sve, ali on je skroman i može da se oseti kako upija informacije od svih oko njega. To je fantastično. Kada je ušao, promenio je dinamiku ekipe. On ima taj intenzitet, pritiska rivala, tera ga na greške", kaže Portugalac.

Murinjo će Feliksu morati da ispuni i obećanje koje mu je dao pre ulaska u igru.

"Obećao sam Feliksu da ću mu kupiti kopačke koje jako voli i koje su puno skupe. Košataju 800 evra, dotrčao je posle gola do mene i rekao mi da ne zaboravim na to", rekao je uz osmeh Žoze.

Kurir sport