MESI OTKRIO ŠTA MISLI O RONALDU: Argentinac otvoreno govorio o velikom rivalu, Mbapeovom prelasku u Real i svom odnosu sa Ramosom!

Slavni Argentinac Lionel Mesi u opširnom intervjuu koji je dao za uglednu špansku "Marku" otvoreno je govorio o ambicijama svog novog klupa Pari Sen Žermena, situaciji u Barseloni, saigračima Kilijanu Mbapeu i Serhiju Ramosu, ali i svom velikom sportskom rivalu Kristijanu Ronaldu.

Argentinac je istakao da se navikao na život u prestonici Francuske.

"Potpuno sam se adaptirao kada smo ušli u naš novi dom i kada su deca krenula u školu. Dobro sam se snašao. Bilo je lakše nego šo mo u početku zamišljali. Mnogo smo razmišljali o tome koliko će deci biti teško i na kraju su se oni najbrže prilagodili i navikli. Već idu u školu i sigurno će brzo naučiti francuski. Sve to je supruzi Antoneli i meni dalo veliki mir", otkriva Mesi.

Mnogi smatraju da je PSŽ sa njim, Mbapeom i Nejmarom glavni favorit za osvajanje Lige šampiona.

"Svi govore da smo veliki favoriti i ja smatram da smo jedan od kandidata za trofej, ali ipak nam nedostaju neke stvari da budemo jak tim. Imamo jake igrače, ali moramo da se konsolidujemo kao tim. Liga šampiona je teško takmičenje".

Mesi je prokomentarisao Ronaldov povratak u Mančester junajted.

"Kristijano je već poznavao klub, ali to je bilo u drugoj fazi i sada se prilagodio na impresivan način. Od starta je kao i uvek postizao golove i nije imao problem sa prilagođavanjem. U Premijer ligi im ne ide tako dobro kao što smo svi mislili da će, ali to je jako teško i ujednačeno takmičenje u kom se sve može preokrenuti."

Na pitanje da li mu nedostaju okršaji sa Portugalcem na terenu, Mesi je odgovorio:

"Prošlo je dosta vremena kako ne igramo u istoj ligi. Takmičili smo se pojedinačno i ekipno za iste ciljeve. Bila je to jako lepa pozornica za nas, ali i za ljude jer su jako uživali. To je lepa uspomena koja će ostati u istoriji fudbala", rekao je Mesi.

Špance je zanimalo da li će Mbape preći u Real Madrid.

"Iskerno, ne znam. Samo on zna šta mu je u glavi i šta će uraditi. Mogu vam samo reći da sam srećan što je ostao ovde ove godine. On je vrlo važan igrač za nas i za borbu za ciljeve koje imamo. Potpuno je fokusiran na to", kaže Mesi i otkriva da mladi Francuz savšeno govori španski.

"Vrlo dobro govori sve jezike: španski, engleski i naravno francuski."

Na pitanje kakav je njegov odnos sa Ramosom, koji mu je nekada bio veliki rival, Mesi je dao zanimljiv odgovor:

"U početku je bilo čudno nakon toliko godina rivalstva. Međutim, uvek smo se jako poštovali, iako smo bili veliki suparnici. Imati ga danas za partnera je šou. Nadamo se da će zaigrati što pre. Poznavali smo se ranije, ali u Parizu sam video da je sjajna osoba".

Argentinac je prokomentarisao i dolazak Ćavija na klupu Barselone.

"Ćavi može puno doprineti. On je trener koji mnog zna, savršeno poznaje kuću i od malih nogu živi u Barseloni. Poštuju ga igrači i navijači. On će biti jako važan trener za mlađe fudbalere, jer će ih podučavati. Sa njim će ekipa da raste", smatra Mesi.

