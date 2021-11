JEDAN JE ZLATAN! Intervju koji će vas ostaviti BEZ TEKSTA: Nisam kul zato što sam iz geta! BOL JEDEM ZA DORUČAK!

Zaltan Ibrahimović je priznao da nije lako u petoj deceniji života igrati profesionalno fudbal na najvišem nivou.

U izuzetno zanimljivom intervjuu koji je dao za britanski "Gardijan" neponovlji Šveđanin je otkrio da mu adrenalin ne dozvoljava da odustane.

"Nije lako. Svaki dan se probudim i sve me boli, ali neću zbog bola odustati. Igraću sve dok mi adrenalin bude radio. Ne želim da se, ako sada prestanem, za koju godinu probudim, sednem i kažem sebi: 'Mogao si još malo, dobro si se osećao'. Bolje da odem kada budem potpuno gotov, kada budem rekao sebi: 'Ne mogu više'. Ali još mogu" poručio je 40-godišnji fudbaler.

Kada je pre nekoliko godina otišao u Ameriku i potpisao unosan ugovor sa Galaksijem, mnogi su smatrali da će tamo završiti karijeru. Međutim, on se vratio u Seriju A i podigao Milan iz pepela.

"Nije poenta u ugovorima i slavi. To mi ne treba. Jedino što me tera da nastavim je adrenalin. Svakog jutra me sve boli. Taj bol ne možeš da zalečiš ako dobiješ još dva nova pratioca na društvenim mrežama. Novac neće ukloniti bol. Pažnja te neće izlečiti. Ono što te izleči je adrenalin", kaže Ibrahimović i dodaje:

"Nemam problem sa patnjom. Bolove jedem za doručak. Mnogi ne razumeju šta znači patiti, jer nove generacije, sa svim ovim platformama, mogu da dobiju pohvale sa malo truda. Ranije generacije su morale da naprave mnogo toga da bi dobile malo pažnje. Ponosan sam što sam stara škola".

foto: Starsport©

Ibra je otkro da su ga mladi igrači Milana podmladili.

"Imaju na mene Bendžamin Baton efekat. Za šest meseci ova seda kosa će da potamni", kaže uz osmeh Ibra.

"Ponosan sam što preuzimaju sve više odgovornosti, što im se menja mentalitet. To je moja sreća i moj adrenalin danas. Da izađem i trčim koliko i oni. Radim to 20 godina, pa mi kažu: Ibrahimoviću, moraš da prestaneš. Ja mislim drugačije. Radim to jer želim da ovi momci kada me vide kažu: Posle svega što je napravio još radi. Ja sam suprotnost. Kada sam bio prvi put u Milanu bili smo tim superzvezda. Sada smo tim pun talenta, najmlađi u Evropi, a opet sam na vrhu. Ovaj projekat me ispunjava. Očekuje se da uspeš sa zvezdama, ovo se nije očekivalo", kaže Zlatan.

foto: Profimedia

Ibra je imao izuzetno teško detinjstvo, u problematičnom Rozengardu morao je sam da se bori za sebe.

"Nisam kul zato što sam iz geta i ne treba da me sažaljevate što sam odatle došao. Ali, kada si već tamo treba da izvučeš najviše. Od tebe samo zavisi", ističe Ibrahimović.

Otvoreno je govorio i o svom karakteru.

"Život su usponi i padovi. Da je sve savršeno ne bismo sada imali o čemu da pričamo. Svi grešimo, niko nije savršen. Na društvenim mrežama okačiš sliku sa 20 filtera i izgledaš savršeno. Ali kada te vidim u realnosti nisi savršen. Izgledaš normalno kao i svi ostali. Ljudi se pretvaraju da su savršeni. Ja kažem: Ja sam savršen kada sam ja. To ne znači da neću da grešim. Ali ću i da učim iz njih", zaključio je slavni as.

Kurir sport