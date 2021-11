VANDA NARA OTKRILA ZAŠTO SE NIJE RAZVELA OD MAURA: Lepa Argentinka uživo u emisiji iznela detalje seks skandala VIDEO

Vanda Nara i Mauro Ikardi prošli su nedavno kroz buran period i umalo se nisu razveli.

Povod za ovo bila je poruka koju je Vanda videla u telefonu svog muža i njegovu prepisku sa glumicom Činom Suarez. Odmah je pokrenula postupak za razvod, ali se posle nekoliko dana predomislila.

Lepa Argentinka je detalje seks skandala otkrila u jednoj TV emisiji u prisustvu svog supruga Maura.

"Pogledala sam na njegov telefon i videla sam razgovor. Očigledno je bilo sve namešteno, jer Mauro ne bi nikad pisao takve stvari. Reagovala sam preburno, ali navikla sam da sve govorimo jedno drugom".

Mauro je Vandi priznao da se video sa Činom.

"Rekao mi je da su se videli i da se ništa nije dogodilo. Bila je u Parizu i sreli su se. Zbog toga sam burno reagovala, ali sam kasnije pozvala Činu i izvinila sam joj se za ono što se desilo".

Vanda je otkrila i da je Mauro pretio da će prekinuti karijeru u slučaju da se rastave.

"Da, rekao mi je to. Ali, ne znam da li je to baš tako. To su velike reči", istakla je Vanda.

Kurir sport