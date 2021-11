BOMBA! MLADI SRBIN POTPISAO ZA LIVERPUL! Nažalost, njegov izbor je da igra za reprezentaciju Španije...

Kad neko potpiše profesionalni ugovor sa Liverpulom i to sa 17 godina, onda znači da vredi. Upravo to je uradio mladi Stefan Bajčetić, velika nada Crvenih sa Enfilda i sin nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde i Vojvodine Srđana Bajčetića.

🚨 CONFIRMADO: Stefan Bajcetic ha firmado su primer contrato profesional con el Liverpool. #LFC pic.twitter.com/7LkHlztd1L — The Reds Express (@TheRedsExpress) November 25, 2021

Time je Stefan Bajčetić postao četvrti Srbin koji je potpisao ugovor sa Liverpulom. Prvi je bio Milan Lane Jovanović, a posle njega je na Enfild stigao Lazar Marković. Poslednji u nizu Srba bio je Marko Grujić. Zanimljivo, nijedan od trojice nabrojanih Srba nije uspeo da se izbori za mesto startera i sebi omogući status u slavnom klubu.

foto: Profimedia

Početkom godine Stefan Bajčetić je iz španske Selte Vigo stigao u Liverpul. Igrao je u proteklom periodu za selekciju U16, ali je zbog kvaliteta i potencijala koji poseduje uspeo da debituje i za mladi tim Crvenih, ekipu U23.

foto: Profimedia

Njegov kvalitet uvideo je i trener Liverpula Jirgen Klop, pa ga je priključio treninzima prvog tima. Mladi Stefan Bajčetić je u oktobru napunio 17 godina, a može da igra na pozicijama štopera i zadnjeg veznog.

Stefan Bajcetic (2004) en el entrenamiento de hoy con el Liverpool🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (2a foto)💪. Central diestro ex del Celta e internacional con la @SeFutbol🇪🇸.https://t.co/YGziCU95gU — Selección-Rojita (@SeleccionRojita) November 18, 2021

Nažalost, Stefan Bajčetić ne igra za Srbiju, zemlju svojih roditelja, već za Španiju, državu u kojoj je rođen. I čini se da će tako ostati, barem u narednom periodu, jer ga Španci redovno zovu na okupljanja mlađih reprezentativnih selekcija.

foto: Printskrin

- Videćemo šta će doneti budućnost, hoće li on uopšte biti zanimljiv selektorima. Moja je želja da on igra za Srbiju. Do 21. godine bi morao da odluči, a dotle ima još mnogo vremena, jer tek je pre nekoliko dana napunio 17 godina. Sada igra za U18 Španije, prihvatio je poziv, budući da većinu fudbalera tamo poznaje i da je protiv mnogih igrao - rekao je Srđan Bajčetić za portal 24sedam, otac talentovanog Stefana.

Kurir sport