ZBOG NJEGA SU NIKOLIĆA OTERALI IZ MOSKVE: Ralf Rangnik, fudbalski trgovac će od ponedeljka biti trener MANČESTER JUNAJTEDA

Ralfa Rangnika pamtimo po aferi i smeni srpskog trenera Marka Nikolića, sa šefa struke u moskovskoj Lokomotivi. Nemac je trenutno glavni kandidat za privremenog menadžera Mančester junajteda.

foto: Profimedia

Engleski mediji pišu da Ralf Rangnik još nije dogovorio saradnju sa klubom sa Old Traforda, te da čelnicima premijerligaša postavlja uslove koji se pre svega tiču finansija. A, novac je ono, što pred uticaja i kontrole Ragnik najviše voli.

Ralfa Rangnika po dobru ne pamti Marko Nikolić, koji je uprkos dobrim rezultatima doživeo da ga oteraju iz Lokomotive. I to po izričitoj želji nemačkog stručnjaka koji je tiho šest meseci radio da otera srpskog trenera. Na kraju je i uspeo. Nažalost, Lokomotiva je tu njegovu prljavu igru platila debelo. U šampionatu Rusije više nije konkurentna za titulu, dok će se od Lige Evrope oprostiti kao poslednjeplasirana u grupi.

foto: Profimedia

Da podsetimo, Marko Nikolić imao je ugovor sa Lokomotivom do juna 2024. godine, vredan 1.800.000 evra po sezoni. A, onda je u klub stigao Ralf Rangnik i nije se smirio dok nije oterao Srbina i za šefa struke postavio svog zemljaka i odanog saradnika Markusa Gizdola.

Ralf Rangnik je pristao da bude trener šest meseci u Mančester junajtedu, ali je izboksovao da od leta dve naredne godine zadrži ulog savetnika u klubu, koja bi mu omogućila velika primanja. Naravno, Lokomotiva iz Moskve treba da mu da blagoslov, tačnije odrešene ruke, jer ima važeći ugovor sa ruskim klubom. A, raskid saradnje će koštati. Suma će se meriti sa šest cifara.

foto: Profimedia

Možda je bivši predsednik Lokomotive Nikolaj Naumov najbolje opisao karakter nemačkog trenera.

- Rangnik je fudbalski biznismen i trgovac, što više zemalja i sfera pokriva, više zarađuje. Nema čemu da se čudite. Ostaviće svoje ljude u Lokomotivi i oni će raditi. On misli da je to u redu. Pa da, došao sam, zaradio ovde, ostavio ljude i otišao. Corn i ekipa će ostati, radiće svoj posao, a on će savetovati. Rangnik sve može da podnese, nevidljiva ruka kapitala u fudbalu. Sada će dovesti igrače u Englesku, poslaće ih i ovde. Ponavljam, što više zemalja pokriva, to bolje - rekao je sa neskrivenom ironijom Nikolaj Naumov.

Kurir sport