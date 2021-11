DEJAN STANKOVIĆ PRED SPARTAK: Neki su računali i da imamo 11 bodova minusa!

Šef stručnog štaba Dejan Stanković izneo je očekivanja pred utakmicu 18. kola Superlige Srbije koju će njegovi izabranici odigrati protiv ekipe Spartaka na stadionu „Rajko Mitić“ sutra od 14 časova i 25 minuta.

- Brzo idu utakmice, malo je vremena za odmor, ali smo se navikli već i na pritisak i na moranje i na temperature i povrede. Idemo dalje, videćemo danas popodne, sigurno neće biti Nikolića, Živkovića koji ima istegnuće mišića, Dionija, Bakajoka, svi ostali će biti na raspolaganju neko manje, neko više, zavisi od večerašnjeg treninga – istakao je Stanković.

Osvrnuo se čef stručnog štaba i na prethodnu utakmicu u kojoj su crveno-beli savladali Ludogorec i obezbedili proleće u Evropi.

- Pobede su penicilin za sve za grupu, raspoloženje i brži oporavaka. Imali smo utakmica gde smo gubili u Evropi pa smo se uvek vraćali još jači. Ima uvek vremena za analizu, iako su drugačije utakmice u Evropi i kod nas u prvenstvu, to je realno i istinito. Bitno je da smo se dobro odmorili, fokus će biti sigurno, odnos će biti stopostotan. Imamo dve vezane prvenstvene utakmice kod kuće posle dosta vremena, očekujemo maksimalan učinak i da nastavimo dalje da se približavamo 15. decembru što jači i bolji.

Govorio je Stanković i o izostanku Milana Rodića na utakmici protiv Ludogoreca.

- Ne znam šta bi bilo kad bi bilo, donekle vodim računa ko fali, ali u momentu kada treba da se izađe na teren bavim se samo onim što imam. Momci su pokazali i dokazali da možemo bez svakog, jer onako kako su oni odigrali i dai celog sebe protiv Ludogoreca, sa njima se može sve.

Osvrnuo se šef stručnog štaba i na ekipu Spartaka.

- Krenuli su korektno, posle toga su imali ozbiljan pad sa Buačom, vratio se opet trener Gaćinović koji dobro poznaje grad, koji je igrao tamo dugo godina, zna kako diše Spartak. Sa njim su došle i dobre igre, jedan čvršći Spartak. Očekujem da će ovde biti kompletni i voleo bih da budu kompletni i da igramo jednu dobru i jaku utakmicu, protiv Spartaka je uvek bilo zanimljivo.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Prokomentarisao je nekadašnji kapiten Zvezde i trenutnu situaciju na tebeli Superlige Srbije.

- Bila je prednost i pet, nekad iosam, neki su računali 11 bodova. Crvena zvezda sama po sebi vuče pritisak i da si na 0, plus tri, plus dva, minus tri ili šest uvek je imperativ pobeda. Crvena zvezda je rezultat, iz utakmice u utakmicu. Istorija je lepa, ali moramo da gledamo sadašnjost i unapred, svaka tri boda su mnogo značajna. Lakše je kada si na minus šest i utakmicu manje, sigurno nego da je razlika veća, ali opet bi bilo bolje da smo na nula ili plus tri. Spremaćemo utakmicu po utakmicu, tri po tri boda, dati celog sebe i svešćemo račune na kraju.

Izabranici Dejana Stankovića su ostvarili bitnu pobedu nad Ludogorecom, a šef stručnog štaba je prokomentarisao situaciju u grupi F ovogodišnjeg izdanja Lige Evrope.

- Stojim iza toga što sam rekao i posle utakmice. Kako god da se završi Crvena zvezda je pobednik. Ozbiljno smo odigrali ovu grupu, imamo još jednu utakmicu, idemo tamo po prolaz i da ostvarimo naš cilj. Zavisi od nas, sigurno da ćemo imati jakog protivnika, ali imali smo i ovde, kao i u Bugarskoj, Danskoj i uspeli da ostanemo na prvom mestu što je jedan ogroman rezultat. Ne može niko da me ubedi, da Braga, Ludogorec i Midtjiland nisu dobre ekipe, ako neko može da prosudi da to nisu ozbiljno dobre ekipe onda treba da promeni sport. Radi se o tri ozbiljno dobre ekipe, ne dižem time cenu Crvenoj zvezdi, ali želim da podvučem da smo grupi u kojoj možeš da da završiš prvi, a možeš i poslednji.

Osvrnuo se Stanković i na veoma napetu borbu za prvu poziciju u grupi F Lige Evrope.

- O tome smo pričali u stručnom štabu da će biti uravnoteženo. Mislio sam da će sve četiri ekipe u poslednjem kolu biti u igri za prvo mesto, to su bile moje prognoze. U celoj grupi se desilo da poslednji bude Ludogorec, koji je jedna dobra, ozbiljna ekipa, ali su neka naša predviđanja da će se u poslednjem kolu odlučivati ko će biti prvi, drugi i treći. Sada se odlučuje između tri, a ne četiri ekipe. Svašta može da se desi ali sigurno je da se pognute glave nećemo vraćati iz Brage.

Gelor Kanga dobio je dozvolu da ne bude sa timom na utakmici protiv Spartaka zbog smrtnog slučaja.

- Nama je čovek bitniji nego igrač. Kanga je pretrpeo tragediju u familiji, preminuo mu je otac, bez pogovora naravno da treba da završi svoje privatne stvari. Mi smo ga zagrlili i jedva čekamo da se vrati, to je najmanje što možemo da uradimo za Kangu. Videćemo kad se bude vratio kako je podneo put, ima svu dozu razumevanja kako kluba, tako i naše grupe da bude čovek, da uradi sve što je potrebno da se njegova familija koliko toliko oseća bolje u tom teškom trenutku.

Vladimir Petrović Pižon na treninzima prvog tima već jedan određeni period radi sa najmlađim igračima, a šef stručnog štaba Dejan Stanković nije krio zadovoljstvo zbog te činjenice.

- Vladimir Petrović je tu već tri ili četiri nedelje. On je Zvezdina zvezda, neko ko je obeležio moje detinjstvo i rasst u Crvenoj zvezdi, to nije nišra čudno, niti iznenađenje što je priključen. Mislim da ima još dosta toga da da i da pokaže pogotovo mladima, a verujem i starijima, tako da je uživanje raditi sa njim. Ta ideja postoji odavno, samo je trebala da se realizuje, da se prilagodi plan i program, njegove obaveze i naš ritam takmičenja, za sada ide sve kako treba i zaista smo prezadovoljni. Gledam njegove vežbe i objašnjavanje to je manje više isto kao kada smo mi bili mlađi, mi smo upijali njegovo znanje i dosta nas je izašlo iz te generacije - zaključio je Stanković.

Kurir sport