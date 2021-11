ISPOVEST ĆIRE BLAŽEVIĆ: Ložio sam se na Milenu Dravić! Imao sam dogovor sa Stambolićem da uzmem Zvezdu! Protiv RAKA idem do pobede

Čuveni Ćiro u ispovesti za Srpski telegraf govorio je o borbi s rakom i brojnim anegdotama u karijeri, koja je trajala od 1968. do 2015.

- Kada vam neko kaže da imate rak sa metastazama, onda misliš da si gotov. Ali ku*ac, ja se ne dam. Boriću se do kraja protiv ove nemani jer je najopakija bolest. Metastaze su mi se javile na kostima, neko drugi bi digao ruke, ali borim se do kraja do pobede.

Odakle nadimak Trener svih trenera?

- UEFA me je proglasila prvim trenerom sveta na jednom glasanju. I od čelnika UEFA sam dobio plaketu na kojoj piše Trener svih trenera.

Da li ste nekada imali ponude Zvezde i Partizana ili da postanete selektor Srbije?

- Jedino sam imao poziv Ivana Stambolića da preuzmem Zvezdu, ne bih o godini. Sve je bilo ugovoreno, ali su Džajić i Cvetković blokirali, uz reči: "Gde će Hrvat da nam bude trener" i tu se svaka priča završila.

Postoji li žal zbog toga?

- Nije mi žao jer sam dinamovac. Najdraža mi je titula iz 1982, kada sam bio ispred Zvezde i doneo "modrima" prvu titulu posle 20 i kusur godina.

foto: AP

Kakvo mišljenje imate o čelnicima srpskog fudbala?

- Svi su mi prijatelji, i Bjeković i Zečević, ali najviše volim Džaju. On i ja smo kao braća, uvek se obradujem kada ga vidim. Džaja je moj gospodin, čovek koji se nikada nije okaljao.

Koja vam je omiljena uvreda s tribina?

- Najdraža i omiljena "Ćiro, pederu" zato što su pederi velikani, oni su najbolji kreatori i umetnici. Svi su mislili da me zaje*avaju kad mi viču to, a nisu znali da sam bio srećan.

Na koje mesto u srcu biste stavili Beograd?

- U Beogradu sam kao kod kuće. Nikada na ulici nisam doživeo neprijatnost.

Koliko može Srbija pod Piksijem u Kataru?

- Srbija se vratila tamo gde joj je i mesto, a siguran sam da će ovakvi uspesi s Piksijem biti redovni. Ako neko može da pobedi Portugal u Lisabonu, taj može da pobedi bilo koga na neutralnom terenu.

Recite nam pet najboljih igrača koje ste trenirali?

- Nemoj me, sine, zaje*avati, znate koliki je to broj fudbalera od Vardara do Triglava. Od stranaca, to su trojica iz generacije koju sam vodio u Nantu - Buručaga, Desai i Didje Dešan, kom sam dao kapitensku sa 19 godina.

Ko je veći predstavnik Travnika - Ivo Andrić ili vi?

- Ma ja sam ku*ac od ovce u odnosu na Andrića. On je večan, ja sam prolazan, to je razlika.

Ko su najbolji trener i igrač u istoriji s ovih prostora?

- Ima ih u pi*ku materinu, neću nikoga zaboravim. Jedan među najvećima je Safet Sušić. Tu su i Savićević, Piksi, pa naši Hrvati - Šuker, Boban, Bokšić... Trenere stvarno ne mogu, to su tek ozbiljni ljudi, s velikim karijerama i brojnim trofejima.

U kakvim ste odnosima sa Zdravkom Mamićem?

- Mamić je napravio više dobrog nego zlog. Žao mi ga je. Mi smo se svađali i voleli, ali smo u dobrim odnosima i ne bih mogao da kažem ništa loše protiv Mamića.

Patite li za nekom poznatom damom iz stare Jugoslavije?

- Simpatija mi je bila Milena Dravić. Nije to bila ljubav, već loženje, kako se već kaže. Ja volim samo svoju suprugu, s kojom sam u braku više od 60 godina.

foto: Damir Dervišagić

Koji ste hobi imali tokom karijere?

- Najviše sam voleo da kupujem brze automobile. Imao sam privilegiju da sam kupovao i vozio ferari, maserati, porše i bugati. Najveća uspomena mi je ipak citroen žaba.

Da li imate neku neostvarenu želju?

- Nemam. Molio bih sve da ne žale za mnom jer sam pred odlaskom. Uvek sam imao lep život i od neprijatelja svakog sam napravio makar poluprijatelja, a potom prijatelja. Ponosan sam na sebe. Nikada se nisam prepirao i svađao, a šovinizam je odvratno ime, a kamoli ponašanje.

